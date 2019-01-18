Фото: barnaul.org
Пенсионеры продолжают вести нелегальную торговлю в районе ТРЦ "Пионер" и рынка "Юбилейный" — нарушителей здесь искали сотрудники администрации Октябрьского района и полиция.
Как сообщили в пресс-центре мэрии, профильный рейд по пресечению неорганизованной торговли на улице Пионеров и бульваре 9 Января был проведен в минувшую среду.
В итоге чиновники и полисмены выявили факты несанкционированной продажи замороженных полуфабрикатов, чулочно-носочных изделий, головных уборов, постельного белья.
Был составлен и протокол о правонарушении по статье, которая предусматривает административную ответственность за установку торговых ручных тележек, столов, ящиков, корзин и другого с нарушением схемы размещения нестационарных торговых объектов, утвержденной постановлением властей Барнаула.
В горадминистрации добавляют, что размещение нестационарных торговых объектов с нарушением схемы их размещения влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 рублей до трех тысяч рублей, на должностных лиц — от трех тысяч до 10 тысяч рублей, а на юрлиц — от 10 тысяч до 50 тысяч рублей.
"Также закон предусматривает ответственность за повторное правонарушение с увеличением размера штрафа", — добавляют в городской администрации.
Комментарии
Отстаньте вы уже от бабулек! Разгоните лучше барыг с прикормленного места напротив мемориала у вокзала!
И тут санкции...
От пиндосов санкции,от гейропейцев санкции, а тут ещё от родной администрации Октябрьского района тоже санкции.И куда теперь деться,куда податься?
пенсов теперь можно прессовать, у них пенсия выросла
вот теперь заживём сыто и богато! главные преступники найдены и оштрафованы!
фашисты.
люди торгуют чтобы выжить, а не мраморную плитку в особняке выложить. Разницу чуйте, упыри!
Этих проще гонять , безобидные. А вот сборщиков с них дани не трогают.
Давно пора торгашню с тротуаров убирать. Любой желающий может пойти и торговать на рынке. Из-за этих лотков с носками и банок фальсификата, выдаваемого за красную икру, по тротуару даже пройти непросто