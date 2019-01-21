31 января в Барнауле пройдет семинар, посвященный подготовке бухгалтерской и налоговой отчетности за 2018 год, а также анализу изменений законодательства с 2019 г. Бизнес-тренер с многолетним опытом работы поделится со специалистами последними изменениями в порядке ведения бухгалтерского учета, налоговом законодательстве и администрировании.
В 2019 году вступают в силу многочисленные изменения законодательства, которые кардинально меняют правила игры для российского бизнеса: введение обязательной маркировки товаров, внедрение системы "сквозного" прослеживания движения импортных товаров, переход на электронный документооборот, множественные изменения в налогообложении, трудовом праве, революционные изменения в бухгалтерском учете и другие изменения.
Эти и многие другие изменения теперь необходимо учитывать в своей работе организациям и ИП. Все это будет подробно рассмотрено на семинаре.
Семинар для бухгалтеров, на который приглашаются также руководители и финансовые директора. Аудитор, налоговый консультант и аттестованный преподаватель ИПБ России Ирина Самарина ответит на сложные и спорные вопросы налогообложения.
Организатор семинара — группа компаний Центр "Актив С". В неё входят аудиторско-консалтинговый центр и учреждение дополнительного профессионального образования. Центр "Актив С" более 18 лет оказывает клиентам всю необходимую помощь по вопросам организации и ведения бизнеса. Центр "Актив С" является учебно-методическим центром Института профбухгалтеров России. Помимо аттестации, переподготовки и повышения квалификации бухгалтеров и кадровиков, компания занимается консалтингом, аудитом и проведением тренингов и семинаров.
Семинары пройдут по адресу: г. Барнаул, пр. Ленина,39, 4-й этаж, конференц-зал
31 января — семинар "Годовая отчетность"
Полная программа на сайте Группа компаний Центр "Актив С"
8(383)20-20-693
8(383)249-34-68
+7-961-846-77-15
https://www.aktiv-c.ru/
Комментарии