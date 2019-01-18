Отток капитала из России подскочил почти в три раза за год

Чистый отток капитала из РФ в 2018 году достиг $67,5 млрд, что превышает показатели 2017-го в 2,7 раза, сообщает lenta.ru со ссылкой на сведения ЦБ.
Такую тенденцию Центробанк объясняет тем, что финансовые организации стремятся рассчитаться с долгами за рубежом, одновременно наращивая иностранные активы.
Также акцентируется внимание на том, что этому способствовал рост доходов от экспорта товаров и услуг. Валютные поступления оставались на счетах компаний, в то время как ЦБ отказался от покупки валюты, чтобы укрепить рубль.
В то же время платежный баланс России продемонстрировал рекордный профицит за всю новейшую историю страны. Так, отток денег за рубеж в качестве оплаты товаров и услуг превысил их приток на 114,9 млрд рублей.
Кроме того, возрос профицит торгового баланса (поступления от продажи товаров за границу минус траты на импорт). Он достиг $194,4 млрд, что в 1,7 раза выше, чем в 2017 году.
Комментарии
Позитифф! Значит скоро - ФСЬО!))
главное чтоб войны не было
Сказочное правительство! Последняя сказка 1001 началась.
А Гаранту нравится это Правительство...
народ почуял, скоро "Лебединое озеро" по всем каналам... не ждёт, а готовится