Фото и видео: vk.com/act54, vk.com/barneos22
Смертельное ДТП с участием автомобилей Toyota Mark II, Honda CR-V и грузовика MAN произошло утром 18 января на трассе Барнаул — Новосибирск в районе Искитима.
Как сообщили порталу Amic.ru в ГИБДД по Новосибирской области, ДТП случилось в 10:45. Предварительно установлено, что водитель Toyota Mark II допустил столкновение с большегрузом, после чего также произошло столкновение с Honda CR-V.
В результате аварии водитель автомобиля Toyota погиб на месте. Также пострадала пассажирка машины — маленькая девочка. Кроме того, за медицинской помощью обратился водитель автомобиля Honda CR-V.
Полиция устанавливает все обстоятельства случившегося. На месте работают сотрудники ГИБДД.
Комментарии
Жалко человека, но Toyota Mark II это как диагноз!
Марки запретить , марководов лишить прав на год.