С каждым годом желающих окунуться в прорубь в праздник Крещения Господня становится только больше. В 2019 году Крещение порадует жителей Алтайского края удивительно теплой погодой, а значит, стоит ожидать настоящего ажиотажа возле крещенских купелей.
В связи с этим реакцию ИА "Амител" очень заинтересовало, кто из читателей нашего портала готов посреди зимы окунуться в ледяную прорубь.
Люди считают, что преодолев свой страх и окунувшись в ледяную воду, они как будто искупают свои грехи и могут рассчитывать на более счастливую жизнь и избавление от всех невзгод. Между тем, священники говорят о том, что совсем не обязательно верующим окунаться в купель во время праздника Крещения, чтобы доказать свою веру.
Комментарии
Косой, ты плавать умеешь??
а где вариант: я атеист, не верю в мракобесие?
Заодно больных можно будет переписать. Изолировать бы ещё их.
18.01.2019 12:31
гость
+
ДБ (с)
а вову в белых бурках и семейниках покажут опять по 1-му?
А почему попы сами не окунаются ?
18.01.2019 12:31
гость
а где вариант: я атеист, не верю в мракобесие?
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+100
ИА "Амител", вас что, священник покусал?