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Туман в Барнауле нарушил авиасообщение с Москвой

, ИА "Амител"
Из-за плохой видимости пришлось перенести время двух вылетов

Фото: pixabay.com

Плохие погодные условия временно заблокировали барнаульский аэропорт имени Германа Титова, сообщает "Интерфакс-Сибирь" со ссылкой на источник в авиапредприятии.

Плотный туман не позволил осуществить взлет двух рейсов в направлении Москвы. Взлеты перенесены на 14:05 и 14:50. Предполагается, что к этому времени погодные условия нормализуются.

Отметим, что низкая видимость также не позволила приземлиться самолетам из Шереметьево. Их посадка ожидается во второй половине дня.

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Комментарии

18.01.2019 13:06
Kimi

Да не так все было!
Уральцы чудным образом пришли и ушли почти по расписанию
А вот S7 и Аэрофлот тока щас летят сюда. Причем не с запасного, а из Москвы.
S7 вот тока что сел. Аэрофлот на подходе.

0  0
18.01.2019 13:18
- гость -

хм... я все равно не понимаю как в нашем ауле набираются полные самолеты по 5 рейсов день в москву
за хлебушком летают свежим?

0  0
18.01.2019 13:25
- гость -

если лететь с пересадкой то всегда предпочитаю улетать с Новосибирска, так как вылет вовремя с Барнаула это лотерея

0  0
18.01.2019 13:27
Kimi

По статистике в Барнауле больше погодных дней чем в Толмачево. Поэтому теоретически улететь по расписанию отсюда выше чем с Новосиба. Остальное вопрос к авиакомпаниям а не к аэропорту.

0  0
18.01.2019 13:56
- гость -

В Новосибе лучше с обслуживающей авионикой, поэтому вылететь из Новосиба по расписанию шанс таки выше в разы.

0  0
18.01.2019 14:08
Kimi

18.01.2019 13:56
Не правы вы. Недавно Барнаульский аэропорт снабдили продвинутой курсо-глиссадной системой. И он теперь между прочим по минимуму самый крутой в Сибири! Круче чем Толмачево даже.
Кстати на Амике об этом тоже новость была...
Авионика - это в самолетах ))

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18.01.2019 14:11
- гость -

выбираю только Новосиб даже с учетом проезда туда удобнее и комфортнее без мозготрепства улететь на международние направления

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