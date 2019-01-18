Туман в Барнауле нарушил авиасообщение с Москвой

Плохие погодные условия временно заблокировали барнаульский аэропорт имени Германа Титова, сообщает "Интерфакс-Сибирь" со ссылкой на источник в авиапредприятии.
Плотный туман не позволил осуществить взлет двух рейсов в направлении Москвы. Взлеты перенесены на 14:05 и 14:50. Предполагается, что к этому времени погодные условия нормализуются.
Отметим, что низкая видимость также не позволила приземлиться самолетам из Шереметьево. Их посадка ожидается во второй половине дня.
Комментарии
Да не так все было!
Уральцы чудным образом пришли и ушли почти по расписанию
А вот S7 и Аэрофлот тока щас летят сюда. Причем не с запасного, а из Москвы.
S7 вот тока что сел. Аэрофлот на подходе.
хм... я все равно не понимаю как в нашем ауле набираются полные самолеты по 5 рейсов день в москву
за хлебушком летают свежим?
если лететь с пересадкой то всегда предпочитаю улетать с Новосибирска, так как вылет вовремя с Барнаула это лотерея
По статистике в Барнауле больше погодных дней чем в Толмачево. Поэтому теоретически улететь по расписанию отсюда выше чем с Новосиба. Остальное вопрос к авиакомпаниям а не к аэропорту.
В Новосибе лучше с обслуживающей авионикой, поэтому вылететь из Новосиба по расписанию шанс таки выше в разы.
18.01.2019 13:56
Не правы вы. Недавно Барнаульский аэропорт снабдили продвинутой курсо-глиссадной системой. И он теперь между прочим по минимуму самый крутой в Сибири! Круче чем Толмачево даже.
Кстати на Амике об этом тоже новость была...
Авионика - это в самолетах ))
выбираю только Новосиб даже с учетом проезда туда удобнее и комфортнее без мозготрепства улететь на международние направления