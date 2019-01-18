Фото: jeangritsfeldt.com
Светлана Лобода впервые станет наставником в шестом сезоне шоу "Голос. Дети" на Первом канале. Об этом пишет Life.
Ранее исполнительница принимала участие в телепроекте, только была судьей в украинской версии шоу. Она участвовала в программе в 2013 году вместе с Олегом Скрипкой и Тиной Кароль.
Отмечается, что в новом сезоне российского шоу вместе с Лободой членами жюри станут Валерий Меладзе и Пелагея.
В 2018 году наставниками в детской версии "Голоса" были Меладзе, Пелагея и рэпер Баста (Василий Вакуленко).
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