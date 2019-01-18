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Астероид Апофис через 50 лет, в 2068 году, может упасть на Землю. В 2029 году он пройдет на расстоянии в десять раз более близком к планете, чем расстояние от Земли до Луны, сообщили специалисты кафедры небесной механики Петербургского госуниверситета. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на доклад, подготовленный экспертами для московских Королёвских чтений по космонавтике.

Уточняется, что сближение астероида с Землей произойдет 13 апреля 2029 года. Он пройдет на расстоянии 38 тысяч километров от голубой планеты (Луна удалена от Земли на 384 тысячи километров). "Это сближение вызывает значительное рассеяние возможных траекторий, среди них имеются траектории, содержащие сближение в 2051 году. Соответствующие резонансные возвраты содержат множество (порядка сотни) возможных на сегодня соударений Апофиса с Землей, наиболее опасное — в 2068 году", — цитирует агентство тезисы доклада.

В сообщении сказано, что перед возможным столкновением с Землей через 50 лет астероид сблизится с планетой в 2044 году на 16 миллионов километров, в 2051 году — на 760 тысяч километров и в 2060 году — на 5 миллионов километров.

Отмечается, что ранее о возможном столкновении Апофиса с Землей в 2068 году говорили специалисты NASA. Сотрудники лаборатории реактивного движения управления, Гавайского университета и университета Пизы установили, что вероятность столкновения в 2068 году не превышает 2,3 на 1 миллион.

Астероид Апофис размером в 325 метров был обнаружен в 2004 году. Тогда расчеты показали, что с вероятностью в 2,7% астероид может столкнуться с Землей в 2029 году. Однако в дальнейшем угроза была исключена, когда ученые подсчитали, что 13 апреля 2029 года астероид пролетит на расстоянии 37,6 тысячи километров от центра Земли.

Однако было установлено, что после сближения в 2029 году астероид может изменить орбиту так, что при следующем возвращении врежется в нашу планету. Для этого астероид в момент сближения должен пройти через "замочную скважину" — очень узкую область пространства.