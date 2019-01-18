Видео: Инцидент Барнаул
ДТП с участием пассажирского автобуса, легковушки и трактора произошло утром 18 января на трассе в Алтайском крае.
Как сообщили в краевой ГИБДД, авария случилась в 08:50 на 174 километре трассы Р-256 в Тальменском районе.
"По предварительным данным, мужчина-водитель, управляя пассажирским автобусом, не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ. От удара автомобиль отечественного производства выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с трактором", — отмечают в Госавтоинспекции.
В результате ДТП пассажирка автомобиля ВАЗ, женщина 1974 года рождения, получила телесные повреждения. Ей оказали медицинскую помощь.
Полиция выясняет все обстоятельства аварии, проводится проверка.
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