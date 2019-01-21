Отель "На камушках", открывшийся в канун Нового, 2019 года, действительно напоминает это удивительное место на севере Европы.



Отель расположен в окружении леса на берегу реки Белокуриха. Ее русло наполнено горными валунами, ласково называемыми в народе "камушками". Только представьте: тишина растворяется в звуке бегущей воды, а взгляду открывается чистая красота алтайской природы. Натуральная терапия, не иначе.

Почему же "маленькая Скандинавия"?



Белокуриху часто сравнивают с заграничными курортами. Например, со Швейцарией, ведь воздух этого природного места тоже насыщен полезными аэроионами. Однако есть в ней что-то от Скандинавии: таежные леса, холмы и, конечно, горы. А еще Скандинавия и Белокуриха похожи зимами. В регионе на севере Европы это время года обычно такое же продолжительное, как и на территории курорта. В отдельных областях зима может длиться практически до апреля. Горнолыжный сезон здесь тоже долгий – впрочем, как и в Белокурихе.

Кстати, от отеля до горнолыжной трассы "Церковка" протяженностью 2500 метров с кресельным подъемником всего 500 метров. Также для гостей отеля действуют акции.

Номерной фонд отеля также выполнен в скандинавском стиле, с присущей ему легкостью, лаконичностью и простотой. Основные цвета интерьера – светло-серый с серебристым отливом. Этот дизайн подойдет для тех, кто устал от изматывающего ритма современной жизни: простые серые оттенки расслабляюще действуют на нервную систему.

В отеле "На камушках" всего 11 номеров, рассчитанных на 22 основных места. Благодаря этому персонал отеля может работать с каждым гостем индивидуально.



Также в каждом номере есть подушки с "эффектом памяти", ортопедические матрасы которые обеспечивают правильное положение позвоночника во время сна, кондиционеры, гладильные центры и многое другое. А как всем давно известно — комфорт состоит из мелочей.

А на первом этаже есть небольшой ресторан. Здесь предлагается комплексное меню, включающее традиционные блюда сибирской кухни. Среди ингредиентов – местные органические продукты, не содержащие "химических" добавок.

Оказывается, для того, чтобы отдохнуть на высшем уровне, не обязательно делать загранпаспорт и долго копить на отпуск. Достаточно просто добраться до Белокурихи.

Отель "На камушках"

Курорт Белокуриха,

ул. Славского, 81.

Тел. 8-800-250-1410

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