27 января в России отмечается 75-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В честь этого события с 26 по 28 января 2019 года Алтайский край будет принимать делегацию из Санкт-Петербурга в рамках межрегионального проекта "Петербург-Ленинград-Боровлянка".

Торжественные мероприятия, приуроченные к памятному дню, пройдут в с. Боровлянка Троицкого района, куда в годы Великой Отечественной войны из блокадного Ленинграда были эвакуированы дети и подростки.

Жители северной столицы узнали об истории эвакуированных на Алтай земляках случайно. В 2012 году на одном из петербургских телеканалов прошел сюжет о трех блокадницах, эвакуированных детьми и оставшихся жить в Боровлянке. К празднику Великой Победы петербуржцы отправили им и другим блокадникам, для которых Алтай стал второй родиной, поздравительные письма и посылки. Так зародилась история дружбы между двумя регионами.

"Село Боровлянка для меня – сердце Алтая, и его история крепко переплетена с историей моего родного Санкт-Петербурга, – отмечает руководитель проекта Елена Сафина. – Нашей дружбе уже семь лет, и я верю, что она будет иметь продолжение и развитие. Для меня очень важно, что 75-летие главной ленинградской Победы я встречу в Боровлянке и что вместе со мной прикоснуться к сокровенному едут мои ученики, коллеги и друзья".

26 января в Краевом дворце молодежи делегация примет участие в мероприятии, посвященном Дню снятия блокады Ленинграда "Дневник памяти". В музее школы №24 г. Барнаула они встретятся с участниками поискового отряда "Искра", которые проводили поисково-экспедиционные работы в Ленинградской области.

27 января в с. Боровлянка состоится торжественная церемония возложения цветов к мемориалу детям блокадного Ленинграда и посещение единственного в Алтайском крае музея истории блокады Ленинграда.

27-28 января, во время пребывания гостей в Боровлянке, пройдут встречи с ветеранами и молодежью.

Справка: организаторы мероприятия — Ресурсный центр дополнительного образования Санкт-Петербурга "Поддержка детских и молодежных социальных инициатив" ГБНОУ "Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга", КГАУ "Краевой дворец молодежи".