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Власти Алтайского края надеются, что Южный обход Барнаула с третьим мостом через Обь начнут реализовывать в ближайшие годы. Проект могут строить в рамках концессионного соглашения или государственно-частного партнерства. Об этом журналистам в ходе беседы рассказал министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев.

17 января состоялась встреча губернатора Алтайского края Виктора Томенко с президентом-председателем правления банка "ФК Открытие" Михаилом Задорновым. Коммерческая организация заинтересована в участии в реализации крупных проектов развития различных отраслей края, в частности, в строительстве школ и детских садов, жилищном строительстве, в проекте создания Южного обхода Барнаула

Как пояснил Александр Дементьев, третий мост и обход Барнаула городу необходимы. Проект мог бы объединить все федеральные трассы в Алтайском крае. При нынешнем грузопотоке два существующих моста в Барнауле не справляются с автомобильным трафиком. Когда будет закрыт на ремонт старый мост — возникнет транспортный коллапс.

В реализации проекта также заинтересованы и другие коммерческие структуры, включая "Газпромбанк". Технический проект обхода был готов еще в ноябре 2018 года. Предварительная стоимость проекта 53 миллиарда рублей. Хотя еще на стадии проектирования краевые власти ожидали, что обход будет не дороже 25-30 миллиардов. Дело в том, что многие строительные материалы за несколько лет подорожали в несколько раз. Если изначально в смете стоимость битума была 13 тысяч рублей за тонну, то сейчас — 26 тысяч рублей.

"Надо понимать, что это как покупать машину в кредит. Купишь ее за рубль, а отдавать придется потом два. За счет средств, собранных по системе "Платон", можно компенсировать 75% затрат в рамках реализации государственно-частного партнерства. Сейчас мы уже проходим проверку сметной части. После госэкспертизы мы будем понимать, сколько обход будет окончательно стоить", — отметил Александр Дементьев.

Глава Минтранса сообщил, что после этого будет четкое понимание, на какие субсидии можно претендовать от федерального центра, а сколько денег придется вложить самостоятельно. В любом случае, проект не начнут реализовывать в 2019 году. Слишком много процедур еще предстоит пройти.

С высокой вероятностью, после завершения проекта проезд по мосту не станут делать платным, как предполагалось ранее. Это может отпугнуть жителей, которые предпочтут по старинке ехать через весь город.

"Люди не захотят платить 100 рублей. Когда есть бесплатная альтернатива — он предпочтет постоять в пробке. Когда предлагаешь такому человеку подсчитать время и количество бензина, которое он потратил в этой пробке, то даже это для него не аргумент", — заключил Александр Дементьев.

Отметим, что проектирование Южного обхода шло три года. Его инициатором выступал бывший губернатор Алтайского края Александр Карлин. Отметим, что Виктор Томенко знаком с проектом обхода Барнаула, но, по данным Amic.ru, глава региона уверен, что строительство третьего моста и обхода столицы края не первостепенная задача в дорожной отрасли. Именно поэтому на встрече с президентом страны Владимиром Путиным Виктор Томенко не говорил о проекте, а просил дополнительных денег именно на ремонт дорог. В связи с этим дорожный фонд на 2019 год был увеличен до суммы 10,9 миллиарда рублей. Алтайские власти намерены сосредоточиться на ремонте краевых дорог, а также реализации проектов "БКАД" в Барнауле и Бийске.