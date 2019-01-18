Преподавателя барнаульского вуза оштрафовали за взятки

Железнодорожный районный суд Барнаула вынес приговор преподавателю одной из кафедр вуза, обвиняемому во взятках, сообщает прокуратура Алтайского края.
Как установлено судом и следствием, педагог на протяжении двух лет проставлял одному из студентов положительные оценки за зачеты и экзамены без фактической проверки его знаний.
За это молодой человек давал ему денежное вознаграждение. Его сумма составила 26 тысяч рублей.
Суд признал мужчину виновным в получении взятки в значительном размере (ч. 3 ст. 290 УК РФ) и внесении заведомо ложных сведений в официальные документы (ч. 1 ст. 292 УК РФ).
Подсудимого решено оштрафовать на 150 тысяч рублей и запретить ему занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций в образовательных учреждениях, на три года. Приговор вступил в законную силу.
Комментарии
что за вуз то хоть?
Почему имя и ВУЗ скрывают? Страна должна знать своих героев!!!!
Точно не АГУ, там ценник выше