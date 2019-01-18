Фото: nur.kz
Жительница Барнаула предстанет перед судом по обвинению в угрозе убийством в отношении классного руководителя своего сына, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.
В ведомстве уточняют, что в конце прошлого года классный руководитель начальных классов обратила внимание на неуспеваемость сына обвиняемой, о чем последней незамедлительно сообщила и дала ряд рекомендаций.
Обвиняемая, в свою очередь, полагает, что классный руководитель предвзято относится к ее сыну. В итоге женщина решила вновь поговорить с педагогом перед Новым годом.
"Обвиняемая высказала претензии по поводу плохо организованного новогоднего праздника, после чего с силой схватилась за шею преподавателя и стала ее душить, высказывая угрозы убийством. Рядом с данным инцидентом была другая учительница, которая и остановила обвиняемую", — приводят обстоятельства совершенного преступления в правоохранительном ведомстве.
В данный момент уголовное дело направлено в суд.
Комментарии
школа?
Продолжение вчерашнего баттла - Учителя наносят ответный удар!))
18.01.2019 14:24
- гость -
у мамаш сейчас через одну фляга свистит,при чем тут номер школы?
при чем тут номер школы? а что, секрет?
Озверели...Когда-то говорили, что человек человеку друг, товарищ и брат...
только собака друг человека
18.01.2019 14:37
- гость -
видимо секрет. или номер уч.заведения как-то оправдывает агрессивность мамаши?
что в конце прошлого года классный руководитель начальных классов обратила внимание на неуспеваемость сына обвиняемой, о чем последней незамедлительно сообщила и дала ряд рекомендаций.
Обвиняемая, в свою очередь, полагает, что классный руководитель предвзято относится к ее сыну.
когда яжмать признают диагнозом ?
родительница
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это круче, чем автоледи даже
читатели конечно дураки, с ними надо разговаривать на их языке, ага
большенство людей понимают что либо только с применением силы
18.01.2019 15:34
- гость -
угу.тебе не мешало бы влепить учебником русского языка в свое время