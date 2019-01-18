ОАО "РЖД" обвинило алтайское отделение ЛДПР в неправильной трактовке информации о том, что поезда по маршруту "Камень-на-Оби – Карасук" были сохранены после депутатского запроса данной партии. Эта информация, по данным пресс-службы железнодорожников, не соответствует действительности.
Ранее пресс-служба либерал-демократов распространила информацию, что РЖД сохранит направление движения поезда "Камень-на-Оби — Карасук", которое из-за убыточности планировали отменить с 1 января 2019 года. Такого решения добилась депутат Заксобрания Алтайского края, глава местной ЛДПР Евгения Боровикова.
Сообщение "Камень-на-Оби — Карасук" должны были закрыть как неприбыльное: в 2018 году убытки составили 45-50 млн рублей. Однако людям этот маршрут был необходим, другого общественного транспорта там нет, уточнили в пресс-службе партии. К Боровиковой обратились жители поселка Березовского и станции Панкрушиха.
Как пояснили в РЖД, решение о сохранении данного маршруту было принято еще до обращения ЛДПР в ноябре прошлого года на встрече начальника Западно-Сибирской железной дороги Александра Грицая и генерального директора АО "ФПК" Петра Иванова.
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