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Владимир Путин выделит 5 млн евро на храм Святого Саввы в Белграде

, ИА "Амител"
Президент Сербии поблагодарил российского коллегу за вложения в строительство святыни

Фото: pixabay.com

РФ выделит Белграду еще 5 млн евро на строительство храма Святого Саввы, сообщает РИА Новости.

Соответствующее обещание Владимир Путин дал президенту Сербии во время рабочего визита. Кроме того, он вернул в страну 166 страницу Мирославова Евангелия. Александр Вучич поблагодарил российского коллегу.

"Это свидетельствует о том, что мы очень хорошо подготовили наши встречи, этот форум", — рассказал журналистам на пресс-конференции глава Сербии.

Отметим, что собор в Белграде, посвященный основателю Сербской православной церкви святому архиепископу Сербскому Савве, заложен еще в 1894 году.

Однако строительные работы неоднократно прерывались. Лишь к 2004 году один из крупнейших храмов мира, вмещающий 10 тысяч человек¸ был возведен. С 2015 года Россотрудничество курирует работы по оформлению его внутреннего убранства.


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Комментарии

18.01.2019 15:35
- гость -

отлично, и мы счастливы

0  0
18.01.2019 15:39
гость

а пенсионеры подыхайте. На 11тыс пенсии. Не нравится? Идите туалеты мойте.

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18.01.2019 15:42
- гость -

надеюсь не с экономленных на пенсионерах денег...

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18.01.2019 15:44
- гость -

ага он свои с антрисоли достал

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18.01.2019 15:52
гость

какой щедрый у нас дедушка

0  0
18.01.2019 15:53
Сергей

Вы зачем деньги которые я вам дал на детский сад потратили на храм? Вы если храм хотите собирайте дополнительно с верующих.

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