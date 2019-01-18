Владимир Путин выделит 5 млн евро на храм Святого Саввы в Белграде

РФ выделит Белграду еще 5 млн евро на строительство храма Святого Саввы, сообщает РИА Новости.
Соответствующее обещание Владимир Путин дал президенту Сербии во время рабочего визита. Кроме того, он вернул в страну 166 страницу Мирославова Евангелия. Александр Вучич поблагодарил российского коллегу.
"Это свидетельствует о том, что мы очень хорошо подготовили наши встречи, этот форум", — рассказал журналистам на пресс-конференции глава Сербии.
Отметим, что собор в Белграде, посвященный основателю Сербской православной церкви святому архиепископу Сербскому Савве, заложен еще в 1894 году.
Однако строительные работы неоднократно прерывались. Лишь к 2004 году один из крупнейших храмов мира, вмещающий 10 тысяч человек¸ был возведен. С 2015 года Россотрудничество курирует работы по оформлению его внутреннего убранства.
Комментарии
отлично, и мы счастливы
а пенсионеры подыхайте. На 11тыс пенсии. Не нравится? Идите туалеты мойте.
надеюсь не с экономленных на пенсионерах денег...
ага он свои с антрисоли достал
какой щедрый у нас дедушка
Вы зачем деньги которые я вам дал на детский сад потратили на храм? Вы если храм хотите собирайте дополнительно с верующих.