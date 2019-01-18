Владимир Путин выделит 5 млн евро на храм Святого Саввы в Белграде

РФ выделит Белграду еще 5 млн евро на строительство храма Святого Саввы, сообщает РИА Новости.
Соответствующее обещание Владимир Путин дал президенту Сербии во время рабочего визита. Кроме того, он вернул в страну 166 страницу Мирославова Евангелия. Александр Вучич поблагодарил российского коллегу.
"Это свидетельствует о том, что мы очень хорошо подготовили наши встречи, этот форум", — рассказал журналистам на пресс-конференции глава Сербии.
Отметим, что собор в Белграде, посвященный основателю Сербской православной церкви святому архиепископу Сербскому Савве, заложен еще в 1894 году.
Однако строительные работы неоднократно прерывались. Лишь к 2004 году один из крупнейших храмов мира, вмещающий 10 тысяч человек¸ был возведен. С 2015 года Россотрудничество курирует работы по оформлению его внутреннего убранства.
Комментарии
отлично, и мы счастливы
а пенсионеры подыхайте. На 11тыс пенсии. Не нравится? Идите туалеты мойте.
надеюсь не с экономленных на пенсионерах денег...
ага он свои с антрисоли достал
какой щедрый у нас дедушка
Вы зачем деньги которые я вам дал на детский сад потратили на храм? Вы если храм хотите собирайте дополнительно с верующих.
А говорят, что в бюджете денег нет!
Был один Божий Храм в Иерусалиме, но Бог его дважды ломал и сказал больше не будет, до прихода Иисуса Христа. А эти так называемые храмы, есть капища, ибо кесарь, должен заботится о народе, который уже без соли доедает, а не раздавать направо и налево.
Действительно, ачобынет...
сирии помочь, венесуэле помочь, олигархам по санкциями помочь...
а на вас, расеяне, денег нет. всего вам, держитесь там...
ТОЛЬКО простите все верующие чата сего, но мне, светскому человеку это зачем?!
наверное решил таким образом грехи за молить.
Матерится хочу !!! Обидно за страну и народ !!! А главное что ни чего и никогда в это стране НЕ изменится !!!
Боже, царя храни!
Ну если он выделит из своих личных средств, то вопросов нет. А с какого он бюджетные деньги на свои хотелки тратит?