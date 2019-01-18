Фото: onf.ru
Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Республике Алтай в ходе всероссийской акции "Снежный фронт" провели в столице региона мониторинг уборки улиц. Общественники осмотрели не только центральные улицы, но и отдаленные жилые микрорайоны. Они проверили качество очистки от снега автодорог, тротуаров, а также подъездов к социально значимым объектам, сообщается на сайте ОНФ.
Представители ОНФ подчеркнули, что центральные улицы Горно-Алтайска находятся в удовлетворительном состоянии. Расчищены все подходы и подъезды к школам, детсадам, объектам и иным социально важным объектам.
Отмечается, что на некоторых улицах снежные накаты при потеплении превратились в кашу. Также остро стоит вопрос с наледью, с которой никто не борется. "Так, из-за бездействия управляющих компаний, дорожных служб и властей создается опасная аварийная ситуация на дорогах. Если учесть, что в этих микрорайонах нет тротуаров, то под угрозой находятся жизни и здоровье пешеходов, которые ежедневно вынуждены пробираться по скользким автодорогам", — сообщил член регионального штаба ОНФ в регионе Сергей Кухтуеков.
Подчеркивается, что самая травмоопасная ситуация сложилась рядом с ТЦ "Реал", где тротуары вовремя не очистили от снега. На пешеходных дорожках образовались накаты, из-за чего люди рискуют поскользнуться и упасть.
По информации Роспотребнадзора, за период с 10 ноября прошлого года по 10 января текущего из-за некачественной уборки улиц травмы и ушибы разной степени тяжести получили 50 человек. Уточняется, что 30 человек в Горно-Алтайске и пятеро в селе Майма получили травмы на остановках, тротуарах и пешеходных переходах.
По итогам мониторинга общественники направят в администрацию Горно-Алтайска рекомендации об устранении выявленных недоработок. Акция ОНФ "Снежный фронт" продлится до начала весны.
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