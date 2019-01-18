СМИ: два российских истребителя столкнулись на Дальнем Востоке

Два истребителя-бомбардировщика СУ-134 пропали с радаров в Хабаровском крае сегодня, 18 января, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
Предполагается, что самолеты столкнулись между собой в воздухе. По предварительной информации, экипаж одного из них успел катапультироваться.
Сейчас ведется поисковая операция. Спасатели направлены в район поселка Нельма Советско-Гаванского района, неподалеку от которого и произошло крушение.
Отметим, что СУ-34 — это многофункциональные истребители-бомбардировщики, представляющие поколение реактивных истребителей. Их отличает возможность выполнять широкий спектр боевых задач без специального прикрытия с воздуха.
Комментарии
Бывают ошибки.
правильная утилизация военного хлама
1. "два российских истребителя"
2. "Два истребителя-бомбардировщика СУ-134 "
3. "СУ-34 — это многофункциональные истребители-бомбардировщики, представляющие поколение реактивных истребителей."
4. Вишенка на торте - коммент "военного хлама", Су-34 - хлам? аффтар жжет вместе с комментатором.
Так "брюки элегантным движением...".
жаль, но этот хлам ценой 100млн.дол. спишут за счет бюджета(населения), а не какого-нибудь вроттенберга.
Один сел на одном двигателе.
А силуэт американского F-16 зачем прикрепили?