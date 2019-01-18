Пятница, 18 Январь, 16:38

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Вы будете окунаться в прорубь на Крещение?

Спецпроекты

$ 66,44
€ 75,63
250392
Обь
10см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Крещение-2019Итоги-2018Мусорная реформа
Новости

Народ надо пугать: в мэрии Барнаула обсудили, как избежать ЧП с газом

, ИА "Амител", Олеся Пастухова
Основной проблемой газовиков является нежелание жильцов пускать в свои квартиры проверку

Фото: barnaul.org

В пятницу, 18 января, в администрации Барнаула прошло совещание по вопросу безопасной эксплуатации газового оборудования. Поводом для совещания стали две трагедии со взрывом газа, которые произошли в городах Магнитогорске и Шахты.

В совещании приняли участие руководители комитетов города по энергоресурсам и газификации, жилищно-коммунального хозяйства, представители газоснабжающих организаций. Вел совещание глава города Сергей Дугин. Градоначальник отметил, что необходимо предпринять все возможные меры для того, чтобы подобных ЧП не происходило в Барнауле.

По словам Сергея Дугина, на сегодняшний день на территории Барнаула находится около 200 километров сетей газоснабжения и газораспределения. От них газифицировано 1088 многоквартирных домов, 32914 частных домовладений и 977 котельных и отопительных устройств различных форм собственности.


Фото: barnaul.org

Председатель комитета по энергоресурсам и газификации Барнаула Александр Кащеев сообщил, что в краевой столице числится около 80 километров бесхозных сетей. Но выступивший успокоил всех собравшихся: в случае, если на бесхозных сетях произойдет авария, ее ликвидируют специализированные организации.

"К сожалению, такие аварии происходят ежегодно. Их немного, но они есть. На поступивший сигнал об аварии реагирует служба 04. Как правило, на место выезжает аварийная компании "Газпром газораспределение Барнаул". В дальнейшем определяется степень поражения, отключен ли абонент. И если нет обслуживающей организации, тогда "Газпром газораспределение" сами принимают решение по устранению этой аварии", — рассказал чиновник.

Основная проблема, которая беспокоила участников совещания, заключается в том, что жители не заключают договора на обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

По словам заместителя председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула Дениса Рощепкина, из 62948 квартир, которые используют для бытовых нужд природный газ, договоры на обслуживание с организациями не заключили 7109 квартир.

"У нас проводится постоянная работа с населением через управляющие организации. В рамках заключения договоров было проведено отключение дома, в котором не были заключены договорные отношения между управляющей организацией и "Газпром газораспределение Барнаул". После этого в течение трех дней эти договорные отношения были заключены", — рассказал чиновник.

Между тем, по словам чиновников, стоимость техобслуживания равняется 300 рублям в год.

Основной причиной, по которой собственники не заключают договора, является нежелание собственников пускать к себе организацию для осмотра своего имущества, а также нежелание заботиться о своей безопасности.

"Вторая причина — это хоть и небольшие деньги, но из-за этого жители и отказываются. Также часто жители говорят о том, что у них новая плита, новые трубы, все хорошо и им не нужны проверки. Это в первую очередь нежелание собственников, которые не задумываются о своей безопасности", — рассказал Рощепкин.

Иногда жильцы переживают, что у них имеются старые плиты, эксплуатацию которых проверяющая организация может запретить.

"Значит, мало разъяснительной работы, надо объяснять про старую плиту, про новую плиту. Может, это должна делать управляющая организация или те люди, которые не вызывают опасения у жильцов. Мы должны предпринять меры, чтобы заключить все договора на техническое обслуживание внутриквартального газового оборудования с жильцами", — заявил Сергей Дугин.

Представитель компании "Алтайкрайгазсервис" подтвердил тенденцию. По его словам, значительные проблемы вызывает появление в квартирах посторонних людей.


Фото: barnaul.org

Заместитель главы администрации города по городскому хозяйству Александр Алексеенко предложил решать проблемы на законодательном уровне.

"Услуга по газоснабжению относится к коммунальным услугам и подчиняется 354 постановлению. Но это единственная услуга, которая выбивается из тарифообразования в части обслуживания газового оборудования внутри домов. Стоимость обслуживания плиты не регулируется. Вот с водопроводом есть четкое разграничение: чем занимается поставщик коммунального ресурса и что делает управляющая организация в счет текущего содержания и ремонта. И газовая сфера уходит из текущего содержания жилья. Этот вопрос должен быть урегулирован", — заключил спикер.

Также участники совещания предложили создать реестр специализированных организаций, которые могут обслуживать внутридомовое газовое оборудование.

"Сейчас обслуживанием занимается специализированная организация. Но никто не может объяснить, что такое специализированная организация. Захотел человек — повесил себе табличку и пошел заниматься этим. К сожалению, это законодательно не проработано", — пожаловался представитель газоснабжающей организации.


Фото: barnaul.org

Он также отметил проблему боязни жильцов пускать в свои квартиры специализированные организации.

"Сегодня я пришел к абоненту, он меня не пустил, я должен ему направить официальное письмо, которое идет 15 дней, причем я должен сделать это дважды. Проходит 30 дней. И я не знаю, что произойдет за эти 30 дней. Народу надо не только объяснять, но его можно еще и испугать расторжением договора поставки газа, например", — возмутился он.

Сергей Дугин отчасти согласился с этим мнением.

"Расторгнуть — это слишком сложно, а напугать — это хороший процесс. Давайте искать варианты, может, писать человеку, говорить ему о штрафных санкциях", — предложил он.

Материалы по теме

 

Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

18.01.2019 15:27
- гость -

Где датчики?

0  0
18.01.2019 15:46
- гость -

Где датчики?

известно где - в магазине...

0  0
18.01.2019 16:10
Kertis

"Сейчас обслуживанием занимается специализированная организация. Но никто не может объяснить, что такое специализированная организация. Захотел человек — повесил себе табличку и пошел заниматься этим. К сожалению, это законодательно не проработано", — пожаловался представитель газоснабжающей организации

В этом и суть. За один день приходят трое "представителей" от газовиков и у всех разные "удостоверения". Наведите порядок с обслуживанием и ремонтом газового оборудования, а то трудно понять кто есть кто. Организация должна быть одна.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< январь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31         
16:33
Экс-главу сельской администрации судят на Алтае за присвоение казенного ноутбука 0
16:25
Глава Минтранса сравнил Чуйский тракт с Курской дугой из-за большой аварийности 0
16:14
Преподавателя барнаульского вуза оштрафовали за взятки 3
15:48
В России предложили убрать алкоголь и табак из продуктовых магазинов 6
15:32
Владимир Путин выделит 5 млн евро на храм Святого Саввы в Белграде 15
15:22
Народ надо пугать: в мэрии Барнаула обсудили, как избежать ЧП с газом 3
15:13
РЖД обвинило в обмане ЛДПР на Алтае из-за маршрута "Камень-на-Оби — Карасук" 0
15:01
СМИ: два российских истребителя столкнулись на Дальнем Востоке 6
14:50
Активисты ОНФ проверили, как следят за улицами зимой в Горно-Алтайске 0
14:34
Светлана Лобода станет наставником в новом сезоне шоу "Голос. Дети" 0
14:21
Мать школьника в Барнауле идет под суд за угрозу убийством учительнице 11
14:12
Обнимающиеся сурикаты в Барнаульском зоопарке покорили горожан 0
14:04
Подорожал до 53 миллиардов: министр транспорта прояснил судьбу обхода Барнаула 10
13:48
Странные и необычные фотографии 2018 года от агентства Reuters 0
13:32
Российские ученые заявили о возможном столкновении астероида Апофис с Землей 1
13:22
Замглавы Хакасии опровергла сообщения о 500 тыс. рублей премии 4
13:13
Детские сады закрывают на карантин из-за вспышки ОРВИ в Алтайском крае 0
13:04
Водитель автобуса спровоцировал тройное ДТП на Алтае: пострадала женщина 0
12:50
Туман в Барнауле нарушил авиасообщение с Москвой 7
12:32
Букмекеры верят в победу РФ на "Евровидении-2019" 1
12:21
Отток капитала из России подскочил почти в три раза за год 16
12:17
Доказательство веры: а вы будете окунаться в прорубь на Крещение 14
12:13
Страшное смертельное ДТП произошло на трассе Барнаул — Новосибирск 9
12:01
Чулки, белье и полуфабрикаты: чем нелегально торгуют на улицах Барнаула 14
11:53
Выдворенную из РФ журналистку арестовали на Украине на 60 суток 7
11:40
Как нужно правильно окунаться в прорубь: инфографика 0
11:33
Вооруженный грабитель похитил 8 пачек сигарет из магазина в Горно-Алтайске 2
11:22
СМИ: ИГ взяло на себя ответственность за взрыв в Магнитогорске 7
11:11
Землетрясение произошло рядом с Алтайским краем 0
11:07
Где в Горном Алтае можно искупаться на Крещение 0
11:00
Оверсайз и кожа правят балом: что модно в 2019 году 1
10:47
93,9% семей Алтайского края потратили маткапитал на жилье 0
10:26
Умерла известная красноярская путешественница Баба Лена 0
10:13
Житель Алтайского края насмерть задавил пешехода в Новосибирской области 0
10:04
Бывший зэк на Алтае забрал у девушки 30 рублей и рискует сесть на 10 лет 1
09:51
В двигателях ракеты "Ангара" найден редкий дефект 2
09:34
В Чечне местным жителям списали долги за газ на 9 млрд рублей 35
09:24
Военная кафедра алтайского политехнического будет обучать студентов других вузов 5
09:19
Перевозчиков на два автобусных маршрута ищут в Барнауле 3
09:07
Ночной пожар в контейнере с мусором произошел в Барнауле 0
08:52
Медведев усомнился в необходимости ВВП — но не президента, а показателя 17
08:34
Каким должен быть школьный обед и кто решает, сколько он будет стоить 3
08:24
Непокоренный город на Неве: фото блокадного Ленинграда 8
08:22
Забыть и вспомнить: какие специальности планирует вернуть в 2019 году "политех" 3
08:17
Окунуться в купель и проехать марафон: куда сходить в Барнауле 19 и 20 января 1
08:01
Валентина Терешкова возглавила комиссию "Единой России" по этике 3
07:45
Покупки с добром: новая акция в благотворительном магазине Charity Market 0
07:35
Жителей Барнаула приглашают на кастинг для телепроекта ТНТ "Дом-2" 11
07:30
Главное — доверие: в каком банке оформить беззалоговый кредит для бизнеса 0
07:19
Новый очаг бешенства обнаружили в Алтайском крае 0
07:03
Дом с потолком ручной резки у родникового пруда продают на Алтае за 17 млн руб. 14
06:48
Что такое ЕТО и чем это поможет Барнаулу: инфографика 6
06:32
Детские площадки, которые вызывают много вопросов 0
06:17
Воздух в Алтайском крае в канун Крещения прогреется до -3 градусов 0
06:01
Нехватка кадров: в мэрии Барнаула рассказали, что мешает бороться со снегом 19
05:58
Пенсионный фонд могут преобразовать в публичную компанию, НКО или госфонд 4
04:45
Настю Рыбку и Алекса Лесли задержали в Шереметьево 6
03:29
Пенсионный фонд России уволит несколько тысяч "районных" сотрудников 5
02:19
Между Гитлером и Евой Браун не было сексуальной близости из-за синдрома МРКХ 0
01:10
Российский кот и польская лиса подрались на границе из-за сосиски 8
00:59
Ученые нашли связь между физической активностью и работой мозга 0

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.