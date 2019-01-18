В пятницу, 18 января, в администрации Барнаула прошло совещание по вопросу безопасной эксплуатации газового оборудования. Поводом для совещания стали две трагедии со взрывом газа, которые произошли в городах Магнитогорске и Шахты.

В совещании приняли участие руководители комитетов города по энергоресурсам и газификации, жилищно-коммунального хозяйства, представители газоснабжающих организаций. Вел совещание глава города Сергей Дугин. Градоначальник отметил, что необходимо предпринять все возможные меры для того, чтобы подобных ЧП не происходило в Барнауле.

По словам Сергея Дугина, на сегодняшний день на территории Барнаула находится около 200 километров сетей газоснабжения и газораспределения. От них газифицировано 1088 многоквартирных домов, 32914 частных домовладений и 977 котельных и отопительных устройств различных форм собственности.



Фото: barnaul.org

Председатель комитета по энергоресурсам и газификации Барнаула Александр Кащеев сообщил, что в краевой столице числится около 80 километров бесхозных сетей. Но выступивший успокоил всех собравшихся: в случае, если на бесхозных сетях произойдет авария, ее ликвидируют специализированные организации.

"К сожалению, такие аварии происходят ежегодно. Их немного, но они есть. На поступивший сигнал об аварии реагирует служба 04. Как правило, на место выезжает аварийная компании "Газпром газораспределение Барнаул". В дальнейшем определяется степень поражения, отключен ли абонент. И если нет обслуживающей организации, тогда "Газпром газораспределение" сами принимают решение по устранению этой аварии", — рассказал чиновник.

Основная проблема, которая беспокоила участников совещания, заключается в том, что жители не заключают договора на обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

По словам заместителя председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула Дениса Рощепкина, из 62948 квартир, которые используют для бытовых нужд природный газ, договоры на обслуживание с организациями не заключили 7109 квартир.

"У нас проводится постоянная работа с населением через управляющие организации. В рамках заключения договоров было проведено отключение дома, в котором не были заключены договорные отношения между управляющей организацией и "Газпром газораспределение Барнаул". После этого в течение трех дней эти договорные отношения были заключены", — рассказал чиновник.

Между тем, по словам чиновников, стоимость техобслуживания равняется 300 рублям в год.

Основной причиной, по которой собственники не заключают договора, является нежелание собственников пускать к себе организацию для осмотра своего имущества, а также нежелание заботиться о своей безопасности.

"Вторая причина — это хоть и небольшие деньги, но из-за этого жители и отказываются. Также часто жители говорят о том, что у них новая плита, новые трубы, все хорошо и им не нужны проверки. Это в первую очередь нежелание собственников, которые не задумываются о своей безопасности", — рассказал Рощепкин.

Иногда жильцы переживают, что у них имеются старые плиты, эксплуатацию которых проверяющая организация может запретить.

"Значит, мало разъяснительной работы, надо объяснять про старую плиту, про новую плиту. Может, это должна делать управляющая организация или те люди, которые не вызывают опасения у жильцов. Мы должны предпринять меры, чтобы заключить все договора на техническое обслуживание внутриквартального газового оборудования с жильцами", — заявил Сергей Дугин.

Представитель компании "Алтайкрайгазсервис" подтвердил тенденцию. По его словам, значительные проблемы вызывает появление в квартирах посторонних людей.



Фото: barnaul.org

Заместитель главы администрации города по городскому хозяйству Александр Алексеенко предложил решать проблемы на законодательном уровне.

"Услуга по газоснабжению относится к коммунальным услугам и подчиняется 354 постановлению. Но это единственная услуга, которая выбивается из тарифообразования в части обслуживания газового оборудования внутри домов. Стоимость обслуживания плиты не регулируется. Вот с водопроводом есть четкое разграничение: чем занимается поставщик коммунального ресурса и что делает управляющая организация в счет текущего содержания и ремонта. И газовая сфера уходит из текущего содержания жилья. Этот вопрос должен быть урегулирован", — заключил спикер.

Также участники совещания предложили создать реестр специализированных организаций, которые могут обслуживать внутридомовое газовое оборудование.

"Сейчас обслуживанием занимается специализированная организация. Но никто не может объяснить, что такое специализированная организация. Захотел человек — повесил себе табличку и пошел заниматься этим. К сожалению, это законодательно не проработано", — пожаловался представитель газоснабжающей организации.



Фото: barnaul.org

Он также отметил проблему боязни жильцов пускать в свои квартиры специализированные организации.

"Сегодня я пришел к абоненту, он меня не пустил, я должен ему направить официальное письмо, которое идет 15 дней, причем я должен сделать это дважды. Проходит 30 дней. И я не знаю, что произойдет за эти 30 дней. Народу надо не только объяснять, но его можно еще и испугать расторжением договора поставки газа, например", — возмутился он.

Сергей Дугин отчасти согласился с этим мнением.

"Расторгнуть — это слишком сложно, а напугать — это хороший процесс. Давайте искать варианты, может, писать человеку, говорить ему о штрафных санкциях", — предложил он.