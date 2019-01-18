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Мошенник, представившийся сотрудником службы безопасности банка, похитил 28 тысяч рублей со счета 61-летнего жителя Славгорода.
Как сообщили в ГУ МВД по региону, неизвестный заявил жертве своего обмана, что с банковской карты неизвестные пытались похитить денежные средства. По словам злоумышленника, для защиты средств необходимо провести ряд мероприятий.
Для этого преступник попросил сообщить поступившие в SMS-сообщении пароли. Получив их, злоумышленник списал с банковского счета мужчины имевшиеся там средства.
По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту "г" части 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств).
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