Угощения были заложены по пяти подкормочным площадкам. Три из них организовали в заказнике "Урочище Рублево", остальные — на общедоступных территориях лесных угодий Михайловского района. Для этого "Алтайлес" привез около 5 тонн зерновых.
По словам егеря заказника Евгения Григорьева, для животных не так страшен мороз, как глубокий снег. Подкормка зверей ведется с осени. Но с наступлением глубокой зимы (в период с января по февраль) для обитателей леса начинается самое тяжелое время. Из-за большого снежного покрова они не могут добыть себе пищу самостоятельно, запасы корма истощены. Поэтому дикие животные приходят на такие площадки. Как правило, это лоси и косули, иногда встречаются кабаны.
"Этой зимой в лесу накопилось много снега. Животным трудно передвигаться в поисках еды, да и естественного корма очень мало. По этой причине мы связались с егерем и предложили ему свою помощь. За пару дней мы приобрели корм и организовали выезд наших людей в помощь. Естественно, что этого объема не хватит до весны. Поэтому мы договорились организовать еще одну подкормку в феврале", — прокомментировал Александр Гоф, исполнительный директор "Лес Сервис" (предприятие входит в холдинг "Алтайлес").
Комментарии
Забодали, Алтайлес не выпилил ещё всё в кетай? Ну так выпилит, а сусликов ёлками новогодними покормит.
Оперативно почистили...
это как человека выгнать из квартиры и пригласить на раздачу бесплатных обедов для нищих и бомжей.