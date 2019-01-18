Четыре человека претендуют в главы Турочакского района в Горном Алтае

Конкурсная комиссия приняла документы от четырех претендентов на должность главы Турочакского района, сообщают "Новости Горного Алтая".
Завершился срок подачи заявок на участие в конкурсе на пост руководителя муниципального образования. Свои кандидатуры предложили сразу четыре чиновника, занимающие должности в органах власти.
Это замглавы районной администрации Александр Булгаков, глава села Турочак Виктор Осипов, глава Турочакского района Владислав Рябченко и начальник одного из отделов Минсельхоза Республики Алтай Николай Сухоруков.
Настал этап изучения представленных сведений. По его результатам комиссия должна внести на рассмотрение районных депутатов не менее двух претендентов. Голосование запланировано на конец февраля или начало марта.
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