Пятница, 18 Январь, 16:38

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Вы будете окунаться в прорубь на Крещение?

Спецпроекты

$ 66,44
€ 75,63
250392
Обь
10см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Крещение-2019Итоги-2018Мусорная реформа
Новости

Глава Минтранса сравнил Чуйский тракт с Курской дугой из-за большой аварийности

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
У властей региона есть убеждение о необходимости расширения дороги до четырехполосной

Фото: Amic.ru

Глава Минтранса Алтайского края Александр Дементьев надеется, что Чуйский тракт в ближайшие несколько лет будет расширен до четырех полос, а он намерен продвигать эту инициативу на федеральном уровне. Об этом он сообщил в ходе неформального общения с журналистами краевых СМИ, которое прошло 18 января.

По его словам, вопрос о расширении дороги нельзя откладывать из-за высокой смертности и аварийности на Чуйском тракте. Для этого необходимо взаимодействие с федеральным центром.

"Сегодня Чуйский тракт как Курская дуга. Есть желание сделать трассу от Барнаула до Бийска четырехполосной и первой категории. Но нужно понимать, что Чуйский тракт — полностью федеральная трасса. Мы постоянно с Росавтодором взаимодействуем в этом вопросе", — отметил Александр Дементьев.

В ближайших планах на 2019 год открыть движение по мосту через реку Чумыш в Тальменском районе. Стоимость объекта составляет чуть более 3 миллиардов рублей, а возведение затянулось из-за финансовых проблем у компании "Сибмост".

В конце 2018 года на заседании правительства края начальник УПРДОР "Алтай" Ярослав Долинский сообщил, что высока вероятность, что дорога от Новосибирска до Барнаула за несколько лет полностью станет четырехполосной.

По его словам, уже в 2019 на федеральной трассе Р256 введут в эксплуатацию мост через реку Чумыш, а также 9 километров четырехполосной трассы на подъездах к нему и две двухуровневые развязки в районе сёл Тальменка и Луговое. Отметим, что стоимость моста составит около 3 миллиардов рублей. В планах дорожников также расширение участка у села Озерки, а также другого участка длиною 10 километров. Ориентировочная стоимость работ составит около 2 миллиардов рублей.

Ярослав Долинский отметил, что расширение транспортной артерии в последние годы позволило снизить смертность в три раза. В планах — расширить дорогу от Барнаула до Бийска. Эта работа ведется уже три года. Самая масштабная была завершена в этом году. Работы на четырехполосном участке с 353 по 374 километр были разбиты на очереди. В общей сложности на реконструкцию данного отрезка было потрачено около 1,3 миллиарда рублей. На эти средства вдоль населенных пунктов смонтировали шумозащитные экраны площадью почти 5 тысяч квадратных метров, автобусные остановки оборудовали заездными карманами, установили 12 новых автопавильонов, 22 комплекса автономного электроосвещения, для пешеходов построили тротуары.

О необходимости расширения Чуйского тракта неоднократно высказывался и предыдущий губернатор Алтайского края Александр Карлин и глава Республики Алтай Александр Бердников. Помочь в реализации проекта обещал помощник президента Игорь Левитин, но дальше обещаний вопрос не сдвинулся с мертвой точки.

Отметим, что только за последнюю неделю на Чуйском тракте произошло несколько жутких ДТП. Последнее произошло 18 января в 10:45. Предварительно установлено, что водитель Toyota Mark II допустил столкновение с большегрузом, после чего также произошло столкновение с Honda CR-V. В результате аварии водитель автомобиля Toyota погиб на месте. Также пострадала пассажирка машины — маленькая девочка. Кроме того, за медицинской помощью обратился водитель автомобиля Honda CR-V.

Материалы по теме

 

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< январь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31         
16:33
Экс-главу сельской администрации судят на Алтае за присвоение казенного ноутбука 0
16:25
Глава Минтранса сравнил Чуйский тракт с Курской дугой из-за большой аварийности 0
16:14
Преподавателя барнаульского вуза оштрафовали за взятки 3
15:48
В России предложили убрать алкоголь и табак из продуктовых магазинов 6
15:32
Владимир Путин выделит 5 млн евро на храм Святого Саввы в Белграде 15
15:22
Народ надо пугать: в мэрии Барнаула обсудили, как избежать ЧП с газом 3
15:13
РЖД обвинило в обмане ЛДПР на Алтае из-за маршрута "Камень-на-Оби — Карасук" 0
15:01
СМИ: два российских истребителя столкнулись на Дальнем Востоке 6
14:50
Активисты ОНФ проверили, как следят за улицами зимой в Горно-Алтайске 0
14:34
Светлана Лобода станет наставником в новом сезоне шоу "Голос. Дети" 0
14:21
Мать школьника в Барнауле идет под суд за угрозу убийством учительнице 11
14:12
Обнимающиеся сурикаты в Барнаульском зоопарке покорили горожан 0
14:04
Подорожал до 53 миллиардов: министр транспорта прояснил судьбу обхода Барнаула 10
13:48
Странные и необычные фотографии 2018 года от агентства Reuters 0
13:32
Российские ученые заявили о возможном столкновении астероида Апофис с Землей 1
13:22
Замглавы Хакасии опровергла сообщения о 500 тыс. рублей премии 4
13:13
Детские сады закрывают на карантин из-за вспышки ОРВИ в Алтайском крае 0
13:04
Водитель автобуса спровоцировал тройное ДТП на Алтае: пострадала женщина 0
12:50
Туман в Барнауле нарушил авиасообщение с Москвой 7
12:32
Букмекеры верят в победу РФ на "Евровидении-2019" 1
12:21
Отток капитала из России подскочил почти в три раза за год 16
12:17
Доказательство веры: а вы будете окунаться в прорубь на Крещение 14
12:13
Страшное смертельное ДТП произошло на трассе Барнаул — Новосибирск 9
12:01
Чулки, белье и полуфабрикаты: чем нелегально торгуют на улицах Барнаула 14
11:53
Выдворенную из РФ журналистку арестовали на Украине на 60 суток 7
11:40
Как нужно правильно окунаться в прорубь: инфографика 0
11:33
Вооруженный грабитель похитил 8 пачек сигарет из магазина в Горно-Алтайске 2
11:22
СМИ: ИГ взяло на себя ответственность за взрыв в Магнитогорске 7
11:11
Землетрясение произошло рядом с Алтайским краем 0
11:07
Где в Горном Алтае можно искупаться на Крещение 0
11:00
Оверсайз и кожа правят балом: что модно в 2019 году 1
10:47
93,9% семей Алтайского края потратили маткапитал на жилье 0
10:26
Умерла известная красноярская путешественница Баба Лена 0
10:13
Житель Алтайского края насмерть задавил пешехода в Новосибирской области 0
10:04
Бывший зэк на Алтае забрал у девушки 30 рублей и рискует сесть на 10 лет 1
09:51
В двигателях ракеты "Ангара" найден редкий дефект 2
09:34
В Чечне местным жителям списали долги за газ на 9 млрд рублей 35
09:24
Военная кафедра алтайского политехнического будет обучать студентов других вузов 5
09:19
Перевозчиков на два автобусных маршрута ищут в Барнауле 3
09:07
Ночной пожар в контейнере с мусором произошел в Барнауле 0
08:52
Медведев усомнился в необходимости ВВП — но не президента, а показателя 17
08:34
Каким должен быть школьный обед и кто решает, сколько он будет стоить 3
08:24
Непокоренный город на Неве: фото блокадного Ленинграда 8
08:22
Забыть и вспомнить: какие специальности планирует вернуть в 2019 году "политех" 3
08:17
Окунуться в купель и проехать марафон: куда сходить в Барнауле 19 и 20 января 1
08:01
Валентина Терешкова возглавила комиссию "Единой России" по этике 3
07:45
Покупки с добром: новая акция в благотворительном магазине Charity Market 0
07:35
Жителей Барнаула приглашают на кастинг для телепроекта ТНТ "Дом-2" 11
07:30
Главное — доверие: в каком банке оформить беззалоговый кредит для бизнеса 0
07:19
Новый очаг бешенства обнаружили в Алтайском крае 0
07:03
Дом с потолком ручной резки у родникового пруда продают на Алтае за 17 млн руб. 14
06:48
Что такое ЕТО и чем это поможет Барнаулу: инфографика 6
06:32
Детские площадки, которые вызывают много вопросов 0
06:17
Воздух в Алтайском крае в канун Крещения прогреется до -3 градусов 0
06:01
Нехватка кадров: в мэрии Барнаула рассказали, что мешает бороться со снегом 19
05:58
Пенсионный фонд могут преобразовать в публичную компанию, НКО или госфонд 4
04:45
Настю Рыбку и Алекса Лесли задержали в Шереметьево 6
03:29
Пенсионный фонд России уволит несколько тысяч "районных" сотрудников 5
02:19
Между Гитлером и Евой Браун не было сексуальной близости из-за синдрома МРКХ 0
01:10
Российский кот и польская лиса подрались на границе из-за сосиски 8
00:59
Ученые нашли связь между физической активностью и работой мозга 0

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.