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Глава Минтранса Алтайского края Александр Дементьев надеется, что Чуйский тракт в ближайшие несколько лет будет расширен до четырех полос, а он намерен продвигать эту инициативу на федеральном уровне. Об этом он сообщил в ходе неформального общения с журналистами краевых СМИ, которое прошло 18 января.

По его словам, вопрос о расширении дороги нельзя откладывать из-за высокой смертности и аварийности на Чуйском тракте. Для этого необходимо взаимодействие с федеральным центром.

"Сегодня Чуйский тракт как Курская дуга. Есть желание сделать трассу от Барнаула до Бийска четырехполосной и первой категории. Но нужно понимать, что Чуйский тракт — полностью федеральная трасса. Мы постоянно с Росавтодором взаимодействуем в этом вопросе", — отметил Александр Дементьев.

В ближайших планах на 2019 год открыть движение по мосту через реку Чумыш в Тальменском районе. Стоимость объекта составляет чуть более 3 миллиардов рублей, а возведение затянулось из-за финансовых проблем у компании "Сибмост".

В конце 2018 года на заседании правительства края начальник УПРДОР "Алтай" Ярослав Долинский сообщил, что высока вероятность, что дорога от Новосибирска до Барнаула за несколько лет полностью станет четырехполосной.

По его словам, уже в 2019 на федеральной трассе Р256 введут в эксплуатацию мост через реку Чумыш, а также 9 километров четырехполосной трассы на подъездах к нему и две двухуровневые развязки в районе сёл Тальменка и Луговое. Отметим, что стоимость моста составит около 3 миллиардов рублей. В планах дорожников также расширение участка у села Озерки, а также другого участка длиною 10 километров. Ориентировочная стоимость работ составит около 2 миллиардов рублей.

Ярослав Долинский отметил, что расширение транспортной артерии в последние годы позволило снизить смертность в три раза. В планах — расширить дорогу от Барнаула до Бийска. Эта работа ведется уже три года. Самая масштабная была завершена в этом году. Работы на четырехполосном участке с 353 по 374 километр были разбиты на очереди. В общей сложности на реконструкцию данного отрезка было потрачено около 1,3 миллиарда рублей. На эти средства вдоль населенных пунктов смонтировали шумозащитные экраны площадью почти 5 тысяч квадратных метров, автобусные остановки оборудовали заездными карманами, установили 12 новых автопавильонов, 22 комплекса автономного электроосвещения, для пешеходов построили тротуары.

О необходимости расширения Чуйского тракта неоднократно высказывался и предыдущий губернатор Алтайского края Александр Карлин и глава Республики Алтай Александр Бердников. Помочь в реализации проекта обещал помощник президента Игорь Левитин, но дальше обещаний вопрос не сдвинулся с мертвой точки.

Отметим, что только за последнюю неделю на Чуйском тракте произошло несколько жутких ДТП. Последнее произошло 18 января в 10:45. Предварительно установлено, что водитель Toyota Mark II допустил столкновение с большегрузом, после чего также произошло столкновение с Honda CR-V. В результате аварии водитель автомобиля Toyota погиб на месте. Также пострадала пассажирка машины — маленькая девочка. Кроме того, за медицинской помощью обратился водитель автомобиля Honda CR-V.