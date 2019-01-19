Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Крещение в Алтайском крае пройдет в нетипичных для этого времени года погодных условиях — местами в регионе воздух 19 января прогреется до +3 градусов.
Согласно информации регионального Гидрометцентра, дневные температуры составят -4...-9 градусов, в южных районах будет до -2...+3 градусов.
В крае будет без осадков, на дорогах гололедица, утром местами изморозь, туман. Ветер южный, 4-9 метров в секунду с усилением в западных районах до 10-15 метров.
В Барнауле в этот день будет также без осадков, в утренние часы местами изморозь, на дорогах гололедица. Температуры воздуха составят -4...-6 градусов. Ветер южный, 3-8 метров в секунду.
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