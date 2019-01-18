Фото: adm.abo.media
Депутат Думы Андрей Свинцов разработал законопроект о продаже алкогольной и табачной продукции и сопутствующих товаров, включая зажигалки, лишь в специализированных магазинах. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на RT.
В документе говорится, что попасть в подобные магазины можно будет лишь совершеннолетним. По ночам они работать не будут, поскольку продажа алкоголя в это время запрещена, а реализация одних сигарет нерентабельна.
Автор законопроекта считает, что данные меры позволят снизить количество спонтанных, вредных для здоровья продуктов, а также не будут провоцировать в подростках желания их попробовать.
Агентство напоминает, что в 2018 году в Общественной палате предложили запретить магазинам устанавливать скидки на алкоголь, чтобы не увеличивать спрос на спиртное.
Комментарии
Отличное предложение!
Детей должны родители дома воспитывать!!! Всё зависит от воспитания!!! И не важно, что и где продают!!!
Правильно! Для продажи алкоголя есть отделения почты России....
Что значит скидки убрать?
капец малому и среднему бизнесу
промаги закроются, те которые не сетевые останется лента и магнит
следом капец тем кто доставляет товар тем кто продает колбасу молоко масло
сейчас они эти точки кормят а ленту и магнит их не возьмут
короче водка - двигатель торговли
18.01.2019 16:11
Очнитесь, большинство окружающих уже не пьют давно)