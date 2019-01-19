В почтовые ящики барнаульцев кладут извещения о том, что они должны пройти бесплатный инструктаж по безопасному использованию газа. Одно из таких извещений пришло и корреспонденту Amic.ru. Мы разобрались, фейковое ли это объявление и стоит ли откликаться на него.
По телефону, указанному в листовке, корреспонденту ответили, что инструктаж и проверка проводятся в связи с прошедшими трагедиями в Магнитогорске и Шахтах. Также собеседник подчеркнул, что проверка полностью бесплатная.
"В связи с участившимися случаями утечки газа в жилых помещениях, а также нарушением правил безопасного пользования бытовым газовым оборудованием, в целях обеспечения безопасности населения проводится внеочередной бесплатный инструктаж по безопасному пользованию газом в быту всех потребителей газа и бесплатный профилактически осмотр состояния внутриквартирного газового узла (запорной арматуры и соединения с плитой)", — говорится в извещении.
По словам заместителя председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства Дениса Рощепкина, такие листовки жильцам дома могут подсунуть в том числе и мошенники.
"Если вы получили такую листовку, то вам необходимо уточнить информацию о том, с кем заключен договор на техническое обслуживание, кто является поставщиком газа, какую организацию они рекомендуют для проведения обслуживания, если договорные отношения не заключены. Только после этого можно пускать кого-то к себе в квартиру для проведения обслуживания сетей. Потому что сегодня, к сожалению, информацию в почтовый ящик может забросить любая организация, в том числе и мошенники", — посоветовал он.
Рощепкин добавил, что в объявлении должно быть указана организация, осуществляющая проверку, ее контактные данные и адрес.
"А это листок бумаги, в котором написано о том, что какая-то Анастасия Владимировна предлагает пройти инструктаж. На такие информационные объявления жителям реагировать не стоит", — заключил чиновник.
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