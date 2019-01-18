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Роскачество рассказало россиянам, как выбирать моющие средства для посуды

, ИА "Амител"
При выборе эффективного и безопасного средства для мытья нужно внимательно читать состав

Фото: ryazanstroyka.ru

Эксперты Роскачества составили рекомендации по тому, как выбрать безопасную химию для посуды и как правильно ей пользоваться. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на сообщение организации.

 

Как отмечают эксперты, при выборе эффективного и безопасного средства для мытья посуды стоит внимательно читать его состав. При этом время от времени специалисты рекомендуют просматривать состав уже привычных средств: бывает так, что производители заменяют некоторые компоненты веществами со схожими свойствами.

В Роскачестве пояснили, что вся бытовая химия делится на две подгруппы — органическая и неорганическая. Главный компонент большинства неорганических средств для мытья посуды — поверхностно-активные вещества (ПАВ), которые уменьшают поверхностное натяжение и за счет этого эффективно удаляют загрязнения. ПАВ бывают анионные, катионные и неионогенные, наиболее агрессивными из которых считаются анионные (А-ПАВ). Как отмечают эксперты, такие средства хорошо пенятся, но являются самыми дешевыми и могут вызывать аллергию.

Специалисты рекомендуют при мытье посуду не использовать средства, в которых концентрация ПАВ больше 5%. По информации Роскачества, неионогенные ПАВ меньше пенятся в водных растворах, поэтому в состав вместе с ними добавляют анионные ПАВ, но при этом они самые безопасные. Неионогенные ПАВ используют как правило для детской бытовой химии, так как они полностью гипоаллергенны. В свою очередь, катионные ПАВ обладают невысокой моющей способностью, поэтому их использование в моющих средствах ограничено.

Как отмечают эксперты, стоит избегать в составе следующих химических элементов и соединений: хлора, хлорорганических соединений, фосфатов, фосфонатов. Отдушки и ферменты могут вызывать аллергические реакции, поэтому подверженным людям стоит выбирать средства без их содержания.

В основе органических моющих средств находятся вещества растительного происхождения, полностью растворимые в воде. Они не содержат ПАВ, фосфатов, искусственных ароматизаторов и красителей. В их составе можно найти экстракты цитрусовых и эфирные масла, уксусную и лимонную кислоту, соду. Эксперты предупреждают, что органическая продукция обязательно должна быть соответствующе промаркирована, например, знаком Ecogarantie, Eco Label, QAI или другим соответствующим знаком.

Органические средства обычно стоят дороже неорганических, такая разница в цене обусловлена наличием природных компонентов в органической продукции. Натуральные эфирные масла, экстракты, аминокислоты и пептиды имеют высокую себестоимость, предупреждают в Роскачестве.

Другие свойства средств для мытья посуды По мнению экспертов, идеальное моющее средство независимо от того является оно органическим или нет должно иметь безопасную упаковку, защищенную от случайного проливания и открытия ребенком, иметь среднюю вязкость (низкая вязкость увеличивает расход, слишком высокая может свидетельствовать о высоком содержании химических загустителей) и хорошо пениться. Для детской посуды лучше всего подходят специализированные средства без отдушек.

При использовании моющего средства эксперты рекомендуют наносить небольшое количество моющего средства на губку, а не на посуду, особенно это важно для "концентратов". Также эксперты советуют отказаться от посуды с трещинами и сколами: мельчайшие частицы средства могут задерживаться в них. "Не обязательно использовать моющие средства для всех видов посуды. Например, стаканы из-под чая можно мыть теплой проточной водой, без добавления чистящих средств", — приводятся в сообщении слова начальника отдела испытаний Роскачества Артема Овода.

Как отметили в организации, на следующей неделе Роскачество представит итоги исследования моющих средств для посуды. Для испытаний эксперты отобрали 45 торговых марок из России, Бельгии, Германии, Китая, Кореи и Польши от 13 до 600 рублей за единицу товара и проверили продукцию по 21 показателю качества и безопасности. Результаты будут доступны на портале Роскачества.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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