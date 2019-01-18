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СК возбудил дело по факту поставки гнилой картошки для Росгвардии в Чечне

, ИА "Амител"
Бригада получила 30 тонн гнилого картофеля

Фото: sepimages.ru

СК возбудил уголовное дело в отношении замкомандира отряда спецназа Рогвардии "Авангард" Олега Кондратьева. Следствие полагает, что он принял 30 тонн гнилого картофеля от "Мясокомбината „Дружба Народов“" для бригады, которая дислоцирована в Чечне, пишет РБК.

По версии следствия, 2 июля прошлого года Кондратьев, будучи начальником тыла бригады, дал "незаконный устный приказ" офицерам батальона материального обеспечения принять на склад партию картофеля "с поражением поверхности клубня мокрой и сухой гнилью". При этом он знал, что картофель не соответствует требованиям ГОСТа и, согласно условиям госконтракта, подобный товар принимать нельзя.

Картофель был закуплен по цене 42,65 рубля за килограмм. 19 тонн из данной партии сгнили. Ущерб государству составил свыше 800 тысяч рублей.

Издание ссылается на копию постановления о возбуждении дела. Подлинность документа подтвердили два источника в правоохранительных органах.

Кондратьева подозревают в превышении должностных полномочий. Нарушения выявила внутренняя проверка, проведенная в Росгвардии, добавили в пресс-службе ведомства. Результаты проверки были переданы передала в военную прокуратуру. Кондратьев в данный момент отстранен от службы.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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