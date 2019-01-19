Фото: avito.ru
Дом площадью 386 квадратных метров с планировкой под гостиницу из семи номеров продают в Белокурихе за 20 миллионов рублей, сообщается на сайте avito.ru.
Жилье расположено на участке в 14 соток. "В доме шесть стандартных номеров от 27,5 до 33,8 квадратных метра, один номер с залом-кухней и двумя спальнями (апартаменты, можно использовать для личного проживания), площадью 69 квадратных метра", — отмечает автор объявления.
В цокольном этаже находятся: столовая, кухня, бильярдный зал, склад, прачка и газовая котельная.
Также на участке есть незавершенные строения общей площадью 90 квадратных метров, баня, комната отдыха с барбекю, кладовая.
"В объект также заведен газ. На территории имеются беседки с зоной барбекю, детская площадка и парковка", — добавляет продавец.
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