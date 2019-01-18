Житель Барнаула из неприязни жестоко избил трехлетнего сына

Барнаулец несколько раз сильно ударил трехлетнего ребенка по голове и спине в ноябре 2018 года и теперь предстанет перед судом, сообщает прокуратура Алтайского края.
Как установлено правоохранителями, отец избил собственного сына из личной неприязни. Три раза мальчику досталось по голове, от чего у него на лице образовались кровоподтеки. Еще один удар пришелся в область спины и причинил малышу ушиб почек.
В действиях горожанина выявлен состав преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Он признался в содеянном.
Уголовное дело направлено в суд. Теперь мужчине грозит до 40 тысяч рублей штрафа, до 480 часов обязательных работ, до года исправительных работ либо арест до четырех месяцев.
Комментарии
Какая личная неприязнь к ребёнку? Сволочь садистская и больше ничего.
Гадина.
тварина
Как можно ударить ребенка?
Корреспонденты называйте садиста и адресок укажите.
таких сажать мало, таких учить надо их же методами - по головине и спине в два раза больше , а потом зона.