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Барнаулу предрекли транспортный коллапс к 2020 году из-за ремонта старого моста

, ИА "Амител"
К ремонту объекта планируют приступить к концу 2019 года

Фото: photosight.ru

Ремонт старого моста в Барнауле, который может начаться уже в 2019 году, может привести к транспортному коллапсу в центре города. Об этом сообщил министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев на неформальной встрече с журналистами.

По его словам, краевая столица нуждается в третьем мосте через Обь. Проект строительства обхода может обойтись в 53 миллиарда рублей. Но уже в этом году может начаться ремонт старого моста и город встанет в пробках.

"Пропускная способность Нового моста около 75−80 тысяч автомобилей. Когда закроем Старый мост, летом там поедут порядка 120 тыс. Красноармейский и Ленинский проспекты "заткнутся". Мы будем вынуждены извиняться перед людьми за то, что у нас нет другого моста", — сообщил Александр Дементьев.

Как пояснили в УПРДОР "Алтай", оценка стоимости ремонта коммунального моста должна завершиться летом 2019 года. После этого пройдут все необходимые процедуры для получения субсидий от федерации на ремонт моста. При самых оптимистичных раскладах ремонтные работы могут начаться в конце 2019 — начале 2020 года.

Мост был передан на баланс УПРДОР "Алтай" в конце октября. В управлении совместно с РЖД был проведен осмотр моста, и отметили, что он не представляет угрозы для водителей. Тем не менее, дорожники успели до наступления зимы провести ряд мероприятий: выполнили локальный ремонт покрытия, заменили детали деформационных швов, наладили освещение и т. д.

Теперь по мосту запрещен проезд грузового транспорта массой более 8 тонн и с габаритами, превышающими 3,5 метра. В случае нарушений требований водителю грозит штраф в размере 300 тысяч рублей.

Проблема моста существует больше года. Ранее содержанием переправы занималась администрация Барнаула. В 2016 году прокуратура потребовала в течение полутора лет капитально отремонтировать объект, однако расходы на это оказались не под силу муниципальной казне. Речь, по сведениям мэрии, может идти о 500 миллионах рублей. В конце 2017 года по решению суда мост был передан на баланс межрегионального территориального управления Росимущества в Алтайском крае и Республике Алтай.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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