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В Крыму построили первый километр железнодорожных путей на подходе к Крымскому мосту со стороны полуострова. Вместе с этим на готовые участки железнодорожной части моста уложили 11 из 38 километров рельсошпальной решетки, пишет "Российская газета", ссылаясь на инфоцентр "Крымский мост".
Председатель совета директоров компании-подрядчика "Стройгазмонтаж" Аркадий Ротенберг отметил, что строительство путей идет согласно графику.
"Строительство подходов и железнодорожной части Крымского моста скоординированы", — заявил он, добавив, что все работы будут синхронно готовы к эксплуатации к декабрю текущего года.
В данный момент на строительстве железнодорожной части моста и подхода со стороны Крыма трудятся свыше 6,5 тысячи рабочих и инженеров и более 500 единиц техники.
В пятницу, 18 января, в присутствии главы Минтранса РФ Евгения Дитриха будет завершена проходка километрового тоннеля на керченском подходе к Крымскому мосту. Бригады, которые несколько месяцев прокладывали подземный железнодорожный коридор навстречу друг другу, встретятся.
На другом берегу Керченского пролива, со стороны Тамани, железнодорожники уже полностью возвели 40 километров двухпутной дороги. Они собрали и уложили 163 стрелочных перевода, установили более 2500 опор и металлических стоек контактной сети.
Напомним, открытие движения поездов по Крымскому мосту запланировано на декабрь текущего года. Сейчас на двух берегах Керченского пролива вместе с мостом строится около 60 километров железных дорог-подходов.
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