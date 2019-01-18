"Раз в крещенский вечерок девушки гадали, за ворота башмачок, сняв с ноги, кидали", — кто не помнит эти бессмертные строки из стихотворения В.А. Жуковского. Прошло уже более сотни лет, а девушки (и давайте уже будем честны, юноши тоже — прим.редакции) по-прежнему "желают знать, что будет" и используют для этого всякие разные способы погадать в святочные и крещенские вечера. Ну а поскольку башмачки ныне дороги, чтобы их за ворота выбрасывать, редакция ИА "Амител" создала свое гадание на русских пословицах для любимых читателей.
Загадывайте желание, кликайте на барабан, ждите, когда он остановится и читайте, что вам предначертано*.
*Особо впечатлительных просим не особо впечатляться и отнестись к гаданию как к доброй шутке.
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