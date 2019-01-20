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Ремонт моста через железнодорожные пути в районе Нового рынка в Барнауле начнется в 2021 году и будет продолжаться два года. Об этом на заседании комиссии "Единой России" по реализации партийных проектов сообщил врио замминистра строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края — начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Коровин.
Планируется, что мост включат в проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги", который предусматривает с 2019 года капиталоемкие работы.
Реконструкцию данного участка дороги обсуждали уже много лет. В часы пик это место превращается в "бутылочное горлышко", где концентрируется огромное количество автомобилей и создаются длинные транспортные заторы.
Ранее председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула Антон Шеломенцев заявлял, что после реконструкции пропускная способность на данном участке вырастет на 30%.
По его словам, сейчас разработана проектно-сметная документация на реконструкцию, расширение моста (там восьмипролетный путепровод и трехпролетный путепровод, расположенные один за другим — прим. ред.) до ширины проспекта Ленина. Общая стоимость работ — 929 миллионов рублей.
Отметим, что летом 2019 года будет проводиться масштабный ремонт проспекта Ленина от Старого базара до перекрестка с улицей Северо-Западной. Также в планах городской администрации начать реконструкцию перекрестка Ленина и Матросова, которая пройдет в три этапа.
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