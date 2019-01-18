Она магистр права и у ее аккаунта в "Instagram" почти 20 тысяч подписчиков, которые учатся у нее готовить вкусно. Жительница Барнаула Софья Попова сегодня является одним из популярных инстаграм-блогеров Барнаула.
Редакции ИА "Амител" она рассказала о своем занятии, а также о том, как она нашла любимое дело своей жизни
"Мне 25 лет, я магистр права, жена и молодая мама. Закончила юридический факультет, причем сама стремилась стать юристом, училась на "бюджетном" отделении. И всегда занимал активную позицию: участвовала везде, где только было можно, например, была мисс АлтГУ. И всегда представляла себя в погонах, была уверена, что будут работать по специальности, в органах и именно там построю свою карьеру", — рассказала Софья.
После окончания вуза девушка вышла замуж, родила ребенка. И в этот период серьезно занялась обустройством быта своей семьи, стала много готовить, чтобы порадовать родных. И вдруг, как она рассказывает, она поняла, что ее это "затянуло".
"Хочу сказать, что моя крестная работает ресторатором в Екатеринбурге, а сестра также прошла обучение по ресторации за границей. Они меня все детство этим заряжали, но я никогда не занималась этим всерьез. То есть мне это нравилось, но находились другие интересы. А когда появилась своя семья ситуация изменилась, мне захотелось радовать своих близких и меня все это захватило", — говорит девушка.
Сначала она делилась своими рецептами со своими друзьями и знакомыми. Постепенно те уговорили Софью "перейти на новый уровень". Девушка научилась фотографировать, прошла обучение в школе блогеров и наконец решила просто начать свой блог в Инстаграмм, где выкладывала свои рецепты.
Уже через год блог начал не просто развиваться, а приносить доход: Софьей заинтересовались рекламодатели.
"Я поняла, что это мое, мне нравится этим заниматься. И я хочу развиваться дальше именно в этой сфере", — рассказывает девушка.
Супруг Софью в ее начинаниях не просто поддерживает, а радуется ее решению: "Он рад, что я не буду работать с 8-00 до 24-00, как это обычно бывает в органах. Ему приятно, что я готовлю что-то новое, что-то постоянно придумываю. Раньше, когда я работала юристом, приходила домой очень уставшая и мне уже было не до того, чтобы что-то творить, и эмоции были совсем другие", — говорит магистр права.
На вопрос: сколько времени у нее сейчас занимает ее любимое занятие Софья смеется: "много". И предлагает посчитать:
"Во-первых, я постоянно общаюсь с подписчиками. Потому что соцсеть предполагает постоянную коммуникацию. И написавший тебе человек ждет твоего ответа как можно скорее. Если ему не ответить, то больше он никогда тебе не напишет. Считаем дальше: кажется, видеоролик с рецептом очень легкий и короткий. Но за ним стоит большой труд. Например, прежде чем выбрать рецепт для видеосъемки, я его отрабатываю несколько раз, довожу до идеала. Затем идет сама съемка, которая занимает 2-3 часа, потом монтаж — это еще 2-3 часа. Я сама и снимаю и монтирую. Ну а потом уже начинаются комментарии и вопросы. Так что полный рабочий день и даже больше уходит на подготовку одного ролика".
Впрочем, окупается все это с лихвой теми эмоциями и благодарностями, которые дарят за рецепты девушке ее читатели.
А их Софья привлекает тем, что предлагает им приготовить особенные блюда, которые помогают удивить гостей и порадовать близких: "Я готовлю не такие блюда, которые можно сделать за пять минут, а что-то необычное. Да, с этим придется повозится но результат того стоит. И мои подписчики — это те люди, которым хочется удивить своих близких и знакомых приготовить что-то особенное".
Накануне выходных и большого праздника Крещения Господня мы публикуем один из особенных рецептов от Софьи:
"Пицца а-ля Алла Карбонара":
Пицца а-ля Алла Карбонара
Не бойтесь количества ингредиентов, если что-задавайте вопросы. Софья обещает на них ответить.
Что потребуется?
Тесто:
- мука пшеничная 200-230 г
- вода питьевая 125 мл
- дрожжи сухие 1,5 ч.л
- соль 1 ч.л., сахар 1 ч.л.
- оливковое масло 1 ст.л.
Соус: Либо классический вариант, который ниже, или томатная паста со специями.
- 4 спелых, ароматных томата (в идеале купить томаты в собственном соку 400г)
- 2 дольки чеснока
- 1/2 перца чили
- щепотка соли, 2 ч.л. сахара, 1 ст.л. специи орегано
- подсолнечное масло.
Начинка:
- 100 г сырокопченого бекона
- 150 г сыра моцарелла
- 50 г сыра пармезан
- 8-10 перепелиных яиц
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