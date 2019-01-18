Она магистр права и у ее аккаунта в "Instagram" почти 20 тысяч подписчиков, которые учатся у нее готовить вкусно. Жительница Барнаула Софья Попова сегодня является одним из популярных инстаграм-блогеров Барнаула.

Редакции ИА "Амител" она рассказала о своем занятии, а также о том, как она нашла любимое дело своей жизни

"Мне 25 лет, я магистр права, жена и молодая мама. Закончила юридический факультет, причем сама стремилась стать юристом, училась на "бюджетном" отделении. И всегда занимал активную позицию: участвовала везде, где только было можно, например, была мисс АлтГУ. И всегда представляла себя в погонах, была уверена, что будут работать по специальности, в органах и именно там построю свою карьеру", — рассказала Софья.

После окончания вуза девушка вышла замуж, родила ребенка. И в этот период серьезно занялась обустройством быта своей семьи, стала много готовить, чтобы порадовать родных. И вдруг, как она рассказывает, она поняла, что ее это "затянуло".

"Хочу сказать, что моя крестная работает ресторатором в Екатеринбурге, а сестра также прошла обучение по ресторации за границей. Они меня все детство этим заряжали, но я никогда не занималась этим всерьез. То есть мне это нравилось, но находились другие интересы. А когда появилась своя семья ситуация изменилась, мне захотелось радовать своих близких и меня все это захватило", — говорит девушка.

Сначала она делилась своими рецептами со своими друзьями и знакомыми. Постепенно те уговорили Софью "перейти на новый уровень". Девушка научилась фотографировать, прошла обучение в школе блогеров и наконец решила просто начать свой блог в Инстаграмм, где выкладывала свои рецепты.

Уже через год блог начал не просто развиваться, а приносить доход: Софьей заинтересовались рекламодатели.

"Я поняла, что это мое, мне нравится этим заниматься. И я хочу развиваться дальше именно в этой сфере", — рассказывает девушка.

Супруг Софью в ее начинаниях не просто поддерживает, а радуется ее решению: "Он рад, что я не буду работать с 8-00 до 24-00, как это обычно бывает в органах. Ему приятно, что я готовлю что-то новое, что-то постоянно придумываю. Раньше, когда я работала юристом, приходила домой очень уставшая и мне уже было не до того, чтобы что-то творить, и эмоции были совсем другие", — говорит магистр права.

На вопрос: сколько времени у нее сейчас занимает ее любимое занятие Софья смеется: "много". И предлагает посчитать:

"Во-первых, я постоянно общаюсь с подписчиками. Потому что соцсеть предполагает постоянную коммуникацию. И написавший тебе человек ждет твоего ответа как можно скорее. Если ему не ответить, то больше он никогда тебе не напишет. Считаем дальше: кажется, видеоролик с рецептом очень легкий и короткий. Но за ним стоит большой труд. Например, прежде чем выбрать рецепт для видеосъемки, я его отрабатываю несколько раз, довожу до идеала. Затем идет сама съемка, которая занимает 2-3 часа, потом монтаж — это еще 2-3 часа. Я сама и снимаю и монтирую. Ну а потом уже начинаются комментарии и вопросы. Так что полный рабочий день и даже больше уходит на подготовку одного ролика".

Впрочем, окупается все это с лихвой теми эмоциями и благодарностями, которые дарят за рецепты девушке ее читатели.

А их Софья привлекает тем, что предлагает им приготовить особенные блюда, которые помогают удивить гостей и порадовать близких: "Я готовлю не такие блюда, которые можно сделать за пять минут, а что-то необычное. Да, с этим придется повозится но результат того стоит. И мои подписчики — это те люди, которым хочется удивить своих близких и знакомых приготовить что-то особенное".

Накануне выходных и большого праздника Крещения Господня мы публикуем один из особенных рецептов от Софьи:

"Пицца а-ля Алла Карбонара":

Пицца а-ля Алла Карбонара

Не бойтесь количества ингредиентов, если что-задавайте вопросы. Софья обещает на них ответить.

Что потребуется?

Тесто:

мука пшеничная 200-230 г

вода питьевая 125 мл

дрожжи сухие 1,5 ч.л

соль 1 ч.л., сахар 1 ч.л.

оливковое масло 1 ст.л.

Соус: Либо классический вариант, который ниже, или томатная паста со специями.

4 спелых, ароматных томата (в идеале купить томаты в собственном соку 400г)

2 дольки чеснока

1/2 перца чили

щепотка соли, 2 ч.л. сахара, 1 ст.л. специи орегано

подсолнечное масло.

Начинка:

100 г сырокопченого бекона

150 г сыра моцарелла

50 г сыра пармезан

8-10 перепелиных яиц

Как готовить?

1. В тёплую воду добавить сахар и дрожжи, размешать и оставить на 10 минут для активизации.

2. В емкость с мукой (200 г) добавить соль, сделать углубление и вылить туда дрожжевую смесь. Замесить тесто. Оно должно получиться немного липким, но не сухим. Если получается жидким, добавьте ещё немного муки. Когда тесто поддастся вашим рукам и сойдётся в единое целое, влейте оливковое масло и продолжайте вымешивать ещё около 10 минут (складывайте, раскатывайте и снова складывайтесь руками, тесто станет очень гладким и податливым).В этом деле главное терпение.

3. Накрыть емкость с тестом мокрым полотенцем или пищевой плёнкой и оставить в тепле на 30 минут (за это время тесто увеличится в объёме почти вдвое).

4.Сковороду разогреть, налить немного подсолнечного масла. Далее выложить мелко нарезанные чеснок и перец чили и обжарить на огне выше среднего (6/9, на этой температуре будем готовить весь соус) в течение 1 минуты, чтобы получить весь вкус и аромат. Далее добавляем нарезанные кубиками томаты (или томаты в собственном соку) и, помешивая, выпариваем всю лишнюю влагу 10-15 минут до загустения. Затем добавляем соль, сахар (для нейтрализации кислоты от томатов) и орегано — подходит идеально!

Перемешиваем и для получения большей однородности взбиваем блендером или любым другим способом доводим до состояния соуса. Или просто использовать хорошую томатную пасту+сухой базилик+по щепотке соли и сахара.

5. Готовое тесто положить на подпыленную мукой плоскость и раскатать до нужного размера (толщиной 2-3 мм). Выложить готовый пласт на форму (если таковой нет, то можно просто на пергаментную бумагу).

6. На раскатанное тесто выложить соус, затем сыр моцарелла, бекон, пармезан и отправить в хорошо разогретую духовку (самый максимум, у меня 250С) на 5 минут. Далее достаем пиццу, вбиваем перепелиные яйца и отправляем ещё на 1 минутку в духовку, чтобы белки схватились,

а желтки остались жидкими.

Приятного аппетита! Другие рецепты от Софьи смотрите в ее Instagram.