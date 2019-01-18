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31 декабря 2018 года в Каменский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю поступило сообщение о лишении свободы 17-летнего жителя одного из сел Баевского района.
На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. После проведения проверочных мероприятий было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. п. "а", "д" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительного сговору, в отношении заведомо несовершеннолетнего).
По данным следствия, в одном из сел Баевского района 28-летнему местному жителю стало известно о вступлении в половую связь 17-летнего подростка с его падчерицей. 31 декабря 2018 года он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вместе с двумя знакомыми приехал к несовершеннолетнему, где под предлогом поговорить выманил его из дома, после чего применяя насилие, поместил в багажник автомобиля. Мужчины вывезли потерпевшего за пределы села, где избили его, заставляя сознаться в совершении противоправных действий, после чего отвезли домой.
Инициатору совершения преступления в отношении подростка предъявлено обвинение, судом по ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Роль и степень участия в совершении противоправных действиях двух его знакомых в настоящее время устанавливается следствием.
Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
Кроме того, Каменским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю проводится доследственная проверка по сообщению о совершении подростком преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней девочки. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Комментарии
Отчиму 28, падчерице 17. Причина ревности понятна?
что он дурак в 28 с 45-летней матерью (ягодка опять) этой падчерицы спать? он столько водки не выпьет.
Ну каг бы всё понятно...