СМИ: нефтяные компании пожаловались в Совбез на Росгвардию

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Нефтяные компании пожаловались секретарю Совета безопасности Николаю Патрушеву на рост числа предписаний Росгвардии в адрес ЧОПов на объектах топливно-энергетического комплекса. Об этом сообщает "Коммерсант".
Они направили письмо в декабре. Его подписали глава "Лукойла" Вагит Алекперов, "Газпром нефти" Александр Дюков, "Сибура" Дмитрий Конов и "Татнефти" Наиль Маганов.
По мнению нефтяников, Росгвардия фактически лишает их права выбирать охрану, говорится в статье.
"Риски достаточно очевидные — монополизация услуги охраны и соответствующий рост цен. Кроме того, могут быть сужены возможности компаний контролировать качество услуг, а именно качество охраны является предметом текущего обсуждения", — заявил один из источников газеты в крупной нефтекомпании.
В письме говорится, что ситуация обострилась в июне прошлого года, когда правительство заявило, что охранные организации, работающие на опасных производственных объектах ТЭКа, могут лишить лицензии.
Устранить коллизию кабинет министров поручил Росгвардии, установив срок 1 декабря 2018 года. Однако законопроект так и не согласовали.
"Коммерсант" отмечает, что Росгвардия с момента создания в 2016 году получила контроль над частной охранной деятельностью, а также ФГУП "Охрана". В 2018-м ведомство планировало проверить 2,8 тысячи объектов ТЭКа, а в будущем — расширить свое влияние в этой сфере.
В свою очередь, в Росгвардии назвали проблему надуманной, а увеличение числа предписаний отрицают.
По словам представителя ведомства Валерия Грибакина, список проверок носит публичный характер, его согласовывают совместно с другими контролирующими органами.
"Собственник объекта и охранная организация предупреждаются об этом заранее в установленном порядке. Никаких облав и проверок как в 90-е годы", — пояснил он газете.
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