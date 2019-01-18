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Нефтяные компании пожаловались секретарю Совбеза Николаю Патрушеву на рост числа предписаний Росгвардии в адрес ЧОПов на объектах топливно-энергетического комплекса. Об этом сообщает "Коммерсант".
Уточняется, что письмо было направлено в декабре. Его подписали глава "Лукойла" Вагит Алекперов, "Газпром нефти" Александр Дюков, "Сибура" Дмитрий Конов и "Татнефти" Наиль Маганов.
Нефтяники считают, что Росгвардия фактически лишает их права выбирать охрану.
"Риски достаточно очевидные — монополизация услуги охраны и соответствующий рост цен. Кроме того, могут быть сужены возможности компаний контролировать качество услуг, а именно качество охраны является предметом текущего обсуждения", — приводит издание слова одного из источников в крупной нефтяной компании.
В письме сказано, что ситуация обострилась в июне 2018 года, когда кабмин заявил, что охранные организации, которые работают на опасных производственных объектах ТЭКа, могут лишить лицензии.
Устранить коллизию правительство поручило Росгвардии, установив срок 1 декабря прошлого года. Но законопроект так и не был согласован.
"Коммерсант" подчеркивает, что Росгвардия с момента создания в 2016 году получила контроль над частной охранной деятельностью, а также ФГУП "Охрана". В прошлом году ведомство собиралось проверить 2,8 тысячи объектов ТЭКа, а в будущем — расширить свое влияние в данной сфере.
В Рогсвардии, в свою очередь, заявили, что проблема надумана, а количество предписаний не увеличилось.
Представитель ведомства Валерий Грибакин отметил, что список проверок носит публичный характер, его согласовывают вместе с другими контролирующими органами.
"Собственник объекта и охранная организация предупреждаются об этом заранее в установленном порядке. Никаких облав и проверок как в 90-е годы", — цитирует издание слова Грибакина.
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