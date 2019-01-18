Фото: aviadrive.ru
Спасатели нашли второго пилота истребителя Су-34, который потерпел аварию на Дальнем Востоке. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Минобороны.
"С первого захода экипаж вертолета завис над индивидуальным спасательным плотом и летчик был поднят на борт вертолета", — цитирует агентство сообщение ведомства.
Состояние обнаруженного пилота, как и первого спасенного летчика, удовлетворительное.
Подчеркивается, что спасательная операция проходит в сложных погодных условиях при шквалистом ветре и четырехбалльном шторме. К месту аварии идут шесть кораблей Тихоокеанского флота и два гражданских суда.
Напомним, в пятницу, 18 января, на Дальнем Востоке произошло столкновение двух Су-34. Они летели без боекомплекта, экипаж катапультировался. Самолеты, предположительно, рухнули в Татарском проливе, между Хабаровским краем и Сахалином.
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