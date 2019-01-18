Фото: perepel-krym.ru
Оснований не пропускать на Украину ведущую Ксению Собчак у украинских пограничников не было. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-секретаря погранслужбы Украины Олега Слободяна.
Ранее Собчак в своем Instagram сообщила, что приехала в Киев к подруге, ее визит в украинскую столицу никак не связан с политикой. Задолго до своего визита в Киев Собчак попала в базу данных скандального украинского сайта "Миротворец" за "сознательное нарушение государственных границ Украины" при поездке в Крым в апреле 2014 года.
"В отношении этой гражданки не было каких-либо поручений других правоохранительных органов. Оснований не пропускать ее не было", – цитирует Слободяна агентство "Укринформ". Он также добавил, что Собчак прибыла с частным визитом и во время собеседования цель поездки подтвердила.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры.
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