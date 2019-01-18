Фото: multek.tv
Эпизод очень популярного российского анимационного сериала "Маша и Медведь" под названием "Маша плюс каша" вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самый просматриваемый анимационный ролик на YouTube. Об этом сообщает "Российская газета", ссылаясь на РИА Новости и пресс-службу компании "Анимаккорд".
Уточняется, что сражение Маши с кашей посмотрели уже свыше 3,4 миллиарда раз.
"Эпизод "Маша плюс каша" вошел в Книгу мировых рекордов Гиннесса и стал самым просматриваемым мультфильмом / анимационным видео на YouTube", — цитирует издание сообщение студии.
Подчеркивается, что эпизод "Маши и Медведя" стал единственным анимационным видео в мире, которое включено в пятерку самого просматриваемого контента на YouTube за все времена.
Общее же количество просмотров эпизодов мультсериала на YouTube превышает 42 миллиарда.
В заключение издание отмечает, что первый эпизод "Маши и Медведя" вышел на экраны в 2009 году. В январе текущего года мультсериал отмечает десятилетие.
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