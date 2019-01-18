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Компания Tesla Илона Маска отзовет свыше 14 тысяч электрокаров Model S в КНР из-за проблем с газогенераторами подушек безопасности. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на доклад Госуправления по рыночному надзору Китая.
В документе говорится, что при срабатывании подушек безопасности газогенераторы у указанных машин могут получить повреждения, а появляющиеся из-за этого обломки вылетают в салон и могут навредить здоровью водителя и пассажиров.
Отмечается, что отзыв коснется импортированных машин, произведенных с февраля 2014 по декабрь 2016 года. Отзыв и замена будут производиться с 10 апреля текущего года.
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