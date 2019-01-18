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Роскомнадзор (РКН) получил ответы Facebook и Twitter на запрос о локализации баз персональных данных пользователей. Ведомство расскажет о дальнейших действиях в грядущий понедельник, пишет РИА Новости ссылаясь на пресс-службу РКН.
В сообщении уточняется, что ответы от компаний пришли в ведомство накануне, 17 января. "Месяц назад мы потребовали от компаний предоставить сведения о локализации баз персональных данных российских пользователей на серверах, расположенных в нашей стране", — добавил представитель пресс-службы.
В пятницу, 18 января, РКН проанализирует полученную информацию. О дальнейших действиях ведомства станет известно в понедельник, 21 января.
Агентство напоминает, что Роскомнадзор 17 декабря направил Facebook и Twitter требование о предоставлении информации по локализации баз данных российских пользователей в России. Срок предоставления информации компаниями истек 17 января.
В ведомстве предупреждали, что если информация по запросу будет не предоставлено, РКН возбудит административное дело и выпишет штраф в размере 5 тысяч рублей.
Закон о персональных данных, вступивший в силу 1 сентября 2015 года, обязывает хранить личные данные россиян в стране. Сайты нарушителей закона на основании решения суда должны вноситься Роскомнадзором в специальный реестр и при отказе устранить нарушение — блокироваться.
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