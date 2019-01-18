Мост между Благовещенском и Китаем будет открыт весной 2020 года

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Мост через Амур между Благовещенском и китайским городом Хэйхэ введут в эксплуатацию весной 2020 года, сообщил в пятницу журналистам губернатор Амурской области Василий Орлов.
"По плану мост будет построен в конце 2019 года и введен в эксплуатацию весной 2020 года", — сказал Орлов. Он уточнил, что вместе с мостом планируется запустить временный пункт пропуска через границу. Постоянный пункт пропуска начнет работать летом 2020 года.
Глава Минвостокразвития России Александр Козлов подчеркнул, что строительно-монтажные работы по проекту идут по графику. Он также отметил необходимость синхронного ввода моста и пункта пропуска, который обеспечит проезд по нему транспорта. "Это нужно, чтобы не получилось так: мост сделали, а работать он не может", — сказал министр.
Строительство моста через реку Амур между Россией и Китаем началось в конце 2016 года. Общая стоимость перехода составит около 18,8 млрд рублей, после завершения строительства он станет собственностью Амурской области и китайской провинции Хэйлунцзян с разграничением права собственности по линии госграницы.
После ввода моста в эксплуатацию по нему будут передвигаться грузовые и легковые автомобили. Ежегодный поток пассажиров составит около 3 млн человек, грузов — порядка 6 млн тонн или почти 300 тыс. автомобилей.
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