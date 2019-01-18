Фото: v-kurse.ru
Представители фракции КПРФ в региональном парламенте обратились в смоленскую прокуратуру с предложением выступить истцом в суде, чтобы отменить долги местных жителей за газ перед ООО "Газпром Межрегионгаз Смоленск", чтобы избежать социального недовольства в регионе. Об этом пишет "Коммерсант".
В обращении депутаты Валерий Кузнецов, Андрей Шапошников и Александр Степченков предлагают областной прокуратуре изучить "чеченский опыт".
Напомним, ранее районный суд Грозного обязал местное отделение "Газпрома" списать задолженность населения за газ в размере 9 миллиардов рублей. Истцом в деле выступила республиканская прокуратура, которая сочла, что требования оплатить коммунальные долги создавали соцнапряженность и могли повлечь за собой протесты. Пресс-секретарь чеченского лидера Альви Каримов назвал решение основанным на "сложившихся реалиях". Коммунисты Смоленской области считают, что аналогичные основания имеются и в их регионе.
Решение грозненского суда объясняется тем, что долги нельзя взыскать из-за истечения сроков исковой давности. Также суд решил, что "Газпром Межрегионгаз Грозный" не исполнил требования законодательства и не составил документы, которые нужны для списания долга. "Газпром межрегионгаз" позже сообщил о намерении оспорить решение о списании 9 миллиардов долга в Чечне.
Комментарии