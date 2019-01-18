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Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Минск не против введения единой валюты в рамках Союзного государства с РФ, однако это не должен быть российский рубль. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Sputnik Беларусь.
"Если кто-то мне начинает говорить про объединение, то опять же с крыши: давай валюту общую. Но это должна быть общая валюта, а не валюта Центробанка России", — цитирует агентство слова главы Белоруссии.
Он отметил, что выпускать единую валюту должен "эмиссионный центр, созданный на равных условиях". Подобный пример существует в Евросоюзе, пчодеркнул Лукшаенко.
"Но чтобы условия были равные и подход", — заключил он.
В минувшем месяце российский премьер Дмитрий Медведев заявил, что Москва готова полностью выполнять договор о создании Союзного государства России и Белоруссии от 1999 года, включая пункты о создании единого эмиссионного центра, единой таможенной службы, суда и Счетной палаты.
Это позволит проводить единую политику в области налогов, тарифов и ценообразования.
Договором предусмотрено поэтапное введение единой валюты вместе с созданием единого эмиссионного центра.
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