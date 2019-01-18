РФ согласилась пустить специалистов из ФРГ и Франции в Керченский пролив

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Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Владимир Путин в ходе саммита G20 в Аргентине договорились о допуске специалистов из Германии и Франции в Керченский пролив для оценки свободы судоходства. Об этом рассказал глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с немецким коллегой Хайко Маасом, передает корреспондент РБК.
"Уже больше месяца назад канцлер Меркель просила президента Путина разрешить германским специалистам приехать в район Керченского пролива и посмотреть, как осуществляется проход через эту акваторию, учитывая, что необходимо соблюдать нормы безопасности... И президент Путин тут же согласился", — рассказал министр.
Лавров отметил, что через некоторое время Меркель обратилась к Путину с просьбой допустить в Керченский пролив также специалистов из Франции. Против этого российский президент возражать также не стал.
По словам Лаврова, на встрече с Маасом он получил более детальное предложение. Оно, по выражению Лаврова, "упаковывает" поездку в "некий документ, который должен быть согласован с Украиной". Глава МИДа подчеркнул, что Москва не видит проблем в реализации изначальной инициативы, однако привлечение Киева грозит осложнениями. "Если идея состоит в необходимости облечь все это в какую-то политическую процедуру, в которой будет и украинская сторона принимать некие решения, мы рискуем оказаться в той же ситуации, в которой оказался "Нормандский формат" с "формулой Штайнмайера", — пояснил он.
25 ноября погранслужба ФСБ задержала в Керченском проливе три украинских корабля и находящихся на них моряков. Украинцам предъявили обвинение в незаконном пересечении границы России и арестовали на два месяца.
Киев неоднократно призывал подключить зарубежные государства к контролю над ситуацией в районе Керчи. 9 декабря секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что украинские власти готовят новый поход военных кораблей через Керченский пролив. Он добавил, что Киев предлагает западным партнерам также направить корабли для участия в походе. Это, уверен он, вынудит Россию считаться с международным правом.
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