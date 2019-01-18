Фото: патриотам.рф
Информация об обнаружении и спасении второго летчика Су-34 не подтвердилась. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Минобороны.
Напомним, инцидент с двумя Су-34 произошел утром в пятницу, 18 января. Два истребителя столкнулись в районе Японского моря. Су-34 летели без боекомплекта. Сообщалось, что члены экипажа катапультировались и их нашли спасатели.
"Прежняя информация об обнаружении и спасении второго летчика, к сожалению, не подтвердилась", — цитирует агентство сообщение ведомства.
Ранее в Минобороны рассказали, что самолет Ан-12 заметил индивидуальный спасательный плот одного летчика, а затем и самого пилота. Его состояние оценивается как удовлетворительное.
Сейчас спасательная операция продолжается. В поисках второго пилота задействованы пять судов, несколько самолетов и МИ-8.
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