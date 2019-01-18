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Президенту Украины Петру Порошенко, совершающему тур по стране с томосом об автокефалии "новой церкви", в Черкассах задали неудобный вопрос, на который он не смог ответить.
Пользователь Facebook Олег Лысак, снимавший встречу на видео, поинтересовался на русском языке, когда политик начнет бороться с коррупцией.
"Видите, прислали человека, который даже украинский язык не знает. Москальские провокаторы даже тут пытаются нас расколоть. Молимся за Украину, за единую церковь, за единство украинского народа. И пусть они услышат: "Слава Украине!" Это вам ответ, пан провокатор", — сказал Порошенко.
Лысак ответил, что он украинец и просто хочет, чтобы в стране не было коррупции, но президент от него уже отвернулся.
"Слава Украине — Героям слава" — лозунг запрещенной в России "Украинской повстанческой армии"*. УПА* была сформирована в октябре 1942 года как боевое крыло Организации украинских националистов* и действовала преимущественно на Западной Украине. Ее участники воевали против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами.
В октябре 2018 года лозунг украинских националистов сделали официальным воинским приветствием в ВС Украины, а день рождения Степана Бандеры стал национальным праздником.
Летом 2018 года на Украине приняли президентский закон о Высшем антикоррупционном суде. Создание этого института было одним из ключевых требований к Украине со стороны Международного валютного фонда для предоставления очередного транша кредита.
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